'Internetaandelen kunnen nog maanden op strafbank blijven'

Dat meldt MarketWatch. De sector, met name de zogenoemde FAANG-groep (die naar grote internetbedrijven verwijst zoals Facebook, Amazon en Netflix), nam vorig jaar het leeuwendeel van de opmars van de algemene aandelenmarkt voor zijn rekening.

Hoewel sommige internetaandelen die opwaartse trend hebben verlengd, is de rally in 2018 gestagneerd. De FAAN-groep ziet zich nu geplaatst voor diverse problemen, van onhoudbare waarderingen tot de dreiging van strengere regelgeving.



"We zagen al vroege tekenen van zwakte van internetaandelen rond de vierdekwartaalcijfers, recentelijk gevolgd door een toenemende bezorgdheid over regelgevingsrisico's. De fundamentals zijn misschien wel prima, maar we denken dat de groep nog wel een tijdje op het strafbankje kan blijven", schreef Morgan Stanley in een rapport aan klanten.

Meest volatiele aandelen

FAANG-aandelen behoren dit jaar tot de meest volatiele aandelen. Zo schommelde de koers van Amazon.com flink in reactie op herhaalde kritiek van president Donald Trump, die de internetgigant beschuldigt van belastingontwijking en het schaden van de US Postal Service.



Facebook drukte ook flink op de koersen van internetaandelen. Het bedrijf worstelde met de gevolgen van de verwerking van gebruikersgegevens, een thema dat ook van invloed is op Alphabet. Dit moederbedrijf van Google heeft namelijk ook een bedrijfsmodel dat sterk afhankelijk is van gebruikersgegevens.



De koers van Facebook is dit jaar al met 9,6 procent gedaald en met meer dan 18 procent gekelderd ten opzichte van het recente recordniveau. Alphabet gaf 1,5 procent prijs en noteert nu 13 procent onder het meest recente piekniveau. Amazon staat ondanks de recente volatiliteit voor dit jaar nog altijd 22,2 procent in de plus. Netflix koerst sinds begin dit jaar 55 procent hoger.

Outperformance niet houdbaar

Dergelijke koerswinsten zijn op zichzelf al een risico. "Mega-capbedrijven met een substantiële outperformance in een bepaald jaar slagen er over het algemeen niet in hetzelfde tempo van outperformance te behouden en hebben zelfs de neiging om in het volgende jaar iets minder te presteren dan de markt", concludeert Morgan Stanley.

Hoge waarderingen

De waarderingen van de groep zijn ook erg hoog in vergelijking met de bredere markt. Hoewel ze hogere groeiniveaus hebben, heeft Amazon een koers/winstverhouding (K/W) van 232,82, vergeleken met 21,63 van S&P 500. Netflix heeft een K/W van 237,71 en Alphabet van 57,79. De K/W van Facebook bedraagt na de recente koersdaling 29,7, maar ligt daarmee nog altijd boven die van de S&P 500.

Strengere regelgeving

Naast de waardering is het effect op langere termijn van regelgevingskwesties moeilijk te kwantificeren. Tot hierover meer duidelijkheid is, kunnen de aandelen te maken krijgen met meer volatiliteit, zo waarschuwt Morgan Stanley.

Hoewel de meeste analisten niet verwachten dat de aanvallen van Trump tegen Amazon zullen leiden tot wetgeving die een betekenisvolle impact zal hebben op de winsten of marges van de online retailer, zou Facebook wel geconfronteerd kunnen worden met een striktere omgeving.



"Uiteindelijk is het moeilijk om de impact te beoordelen die reguleringsdruk op bedrijfsmodellen kan hebben", stelt Morgan Stanley.



De zakenbank verwacht niet dat er voor de tussentijdse verkiezingen in november regelgeving tegen de bedrijven zal worden ingevoerd. Maar ze voegt eraan toe dat niet te zeggen is hoe lang de problemen rond gebruikersgegevens de aandacht van het grote publiek en de politiek zullen blijven trekken.

Koopjes in de technologiesector

Ondanks deze onzekerheden ziet Morgan Stanley nog steeds enkele koopjes in de technologiesector, waarbij wel wordt voorzien dat de prestaties binnen de sector grotere afwijkingen zullen laten zien.

Naast internetaandelen is Morgan Stanley ook wat voorzichtiger over halfgeleiderbedrijven, vanwege twijfels over de duurzaamheid van de cyclus van de halfgeleiders.

De zakenbank is wel optimistisch over zowel de software- als de hardware-bedrijven vanwege "de aanhoudend robuuste intenties voor kapitaaluitgaven".