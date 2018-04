'Correcties duren minder lang dan beleggers denken'

Wat nog opmerkelijker is dat de indexen dit deden zonder een enkele opmerkelijke neerwaartse beweging, schrijft Fool.com.

2018 kent echter een totaal ander verloop. Tussen eind januari en begin februari doken de Dow en S&P 500 van hun hoogtepunten in het officiële correctiegebied. Het markeerde de eerste correctie die beleggers in twee jaar tijd hadden gezien, en het zorgde ook voor meer angst onder beleggers, waarbij de angstbarometer de CBOE Volatility Index steeg tot het hoogste niveau in bijna tien jaar.

Hoelang duren correcties meestal?

Door de volatiliteit willen veel beleggers antwoord op de belangrijke vraag: wanneer zal het allemaal eindigen? Helaas weet niemand dat. We zullen nooit van tevoren met zekerheid weten wanneer een aandelenmarktcorrectie begint, wanneer deze eindigt, hoe steil de daling zal zijn, of zelfs wat de oorzaak zal zijn.

Volgens marktonderzoekbureau Yardeni Research zijn er sinds 1950 minstens 36 correcties van de S&P 500 geweest, ofwel ongeveer één om de twee jaar. Maar in elk geval, behalve de huidige correctie, heeft een bull market-rally uiteindelijk de volledige daling weggevaagd.

Uit de gegevens van Yardeni Research blijkt dat de S&P 500 sinds 1950 cumulatief 7.040 dagen in een correctie zat. Aangezien er 36 correcties zijn geweest, is de gemiddelde correctietijd ongeveer 196 kalenderdagen in de afgelopen 68 jaar.

Daarbij dient in acht te worden genomen dat we zeven uitgebreide correcties hebben gehad, waarvan er vijf zijn uitgelopen in een berenmarkt, ofwel een daling van ten minste 20 procent. Hoewel niet alle berenmarkten veel tijd nodig hebben om weer op te lossen, leiden bearmarkten meestal tot correcties op langere of middellange termijn. Maar nogmaals, we zullen nooit van tevoren weten of een correctie verandert in een berenmarkt.

Uit de gegevens blijkt ook dat 22 van de 36 correcties (61 procent) in de S&P 500 sinds 1950 snel voorbij waren. Dit betekent dat we gemiddeld slechts eenmaal per vijf jaar een correctie op langere of middellange termijn krijgen, ervan uitgaande dat we ons houden aan de gemiddelden, die de aandelenmarkt meestal niet hanteert.

Correctieduur is verkort

Tevens tonen de gegevens aan dat de correctieduur de afgelopen drie decennia aanzienlijk is verkort. Tussen 1950 en 1984 waren 11 van de 22 correcties van verlengde of gemiddelde duur. Sindsdien hebben slechts drie van de afgelopen 14 correctie meer dan 104 kalenderdagen nodig gehad om een bodem te vinden. Volgens The Motley Fool is dit te toeschrijven aan de komst van internet en aan de voortdurende verbetering in de verspreiding van informatie, waardoor retail- en institutionele beleggers beter het hoofd koel kunnen houden.

Sinds 1987 is de gemiddelde correctieduur bijna een maand korter geworden dan het 68-jarige gemiddelde, en bedraagt 168 dagen. En de enige reden dat de correctieduur zo hoog is, is vanwege de lange internetbubbel en de Great Recession. Verwijder die twee berenmarkten uit de vergelijking, en de andere 12 correcties sinds 1987 hebben gemiddeld slechts 76 dagen geduurd.

Met andere woorden; hoewel berenmarkten en correcties op de aandelenmarkt onvermijdelijk zijn, hebben langetermijnbeleggers die regelmatig in hoogwaardige aandelen beleggen bijna niets te vrezen.