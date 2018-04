Wat betekenen geopolitieke risico's voor beleggers?

In 2018 is het echter een ander verhaal met de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China en toenemende geopolitieke spanningen rond Syrië, zo staat op MarketWatch.com te lezen.

Hoewel de politiek en het conflict in het Midden-Oosten lange tijd deel uitmaakten van de oliemarkt, lijkt de terugkeer van geopolitieke spanningen als een drijvende kracht op de grondstoffenmarkt voor onrust te zorgen onder sommige analisten.

Analist of politiek waarnemer?

"Als analisten die in de eerste plaats met vraag en aanbod omgaan, voelen we ons op dit moment ongemakkelijk omdat de fundamentele data worden gedomineerd door de politiek. De huidige overvloed van (bullish) nieuws dwingt ons tot de onbekende rol van een politieke waarnemer", schreven de grondstoffenanalisten van Commerzbank in een rapport.

Grondstoffenprijzen herstelden zich aan het begin van de maand, opgedreven door zorgen over Amerikaanse sancties tegen Rusland en toenemende spanningen in het Midden-Oosten, ondanks een vlakke prestatie van de Amerikaanse dollar. Alleen de subindex edelmetalen, die een meer terughoudende stijging zag, faalde om een sterke sprong te maken.

Grondstoffen

Ondertussen heeft de terugkeer van geopolitieke onrust ervoor gezorgd dat grondstoffen de afgelopen maand en sinds het begin van het jaar grotendeels beter presteerden dan aandelen en obligaties, merkten de analisten van Capital Economics op.

De Bloomberg Commodity Index steeg 2 procent in april en staat 1,2 procent hoger voor het jaar, terwijl de S&P 500 in april 0,2 procent is gestegen en meer dan 1 procent is gedaald sinds eind 2017.

Aandelen worden getroffen door het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China en zijn ook gevoeliger gebleken voor de ontwikkelingen rond het Witte Huis. Maar het is vooral de oliemarkt die de toenemende geopolitieke spanningen weerspiegelt. De olieprijzen stegen deze week tot het hoogste niveau sinds eind 2014 door de dreiging van een door de VS geleide militaire aanval op de troepen van de Syrische president Bashar al-Assad.

Brentolie steeg deze week met meer dan 7 procent en staat daarmee op een jaarwinst van 7,5 procent, terwijl de prijs van een vat ruwe Amerikaanse olie dit jaar met 10,4 procent is gestegen.

Het conflict dreigt een bredere confrontatie tussen de VS en zijn bondgenoten aan te wakkeren, waaronder Saudi-Arabië en de achterban van Assad, namelijk Rusland en Iran. Trump beschimpte Moskou in een tweet en daagde Russische troepen uit om de dreigementen over het neerhalen van raketten gericht op Syrische doelwitten waar te maken. Berichten over een door de luchtafweer van Saudi-Arabië onderschepte raket die vanuit Jemen was afgevuurd gooiden eveneens olie op het vuur.

VS sancties tegen Iran

"Het is niet alleen het gevaar van een mogelijke tegenaanval door Rusland, maar ook de angst van de VS om een hernieuwd proactief Midden-Oostenbeleid te voeren dat de olieprijzen aandrijft", schreven de analisten van Commerzbank. "Het is ook zeer waarschijnlijk dat de sancties tegen Iran zullen worden hervat of zelfs verlengd."

De kans dat de Trump-regering afziet van de deal om de sancties tegen Iran te beëindigen, is toegenomen door de vervanging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson door Mike Pompeo en de benoeming van John Bolton tot nationale veiligheidsadviseur. Zowel Pompeo als Bolton zijn felle tegenstanders van het Iraanse regime.

Analisten van Société Générale schroefden vorige week de kans op hernieuwing van de sancties op tot 70 procent, van hun eerdere schatting van 50 procent. De impact op het olie-aanbod zal volgens hen leiden tot een stijging van de olieprijs met 10 dollar per vat, waarvan volgens hen ongeveer de helft al is ingeprijsd.

Olieprijzen zouden ook abrupt kunnen dalen

De analisten van Capital Economics waarschuwden echter dat de olieprijzen ook een abrupte daling zouden kunnen laten zien als het sentiment weer omslaat.

"Geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten ondersteunen momenteel de prijzen, maar we denken dat een groeiend aanbod er uiteindelijk toe zal leiden dat aandelen zullen stijgen, waardoor de olieprijzen tegen het einde van het jaar weer zullen dalen. En als de spanningen afnemen, kunnen de prijzen sterker dalen dan we verwachten."