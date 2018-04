Dit zijn de drie best presterende Buffett-aandelen

Toch zorgden diverse aandelen voor mooie winsten. The Motley Fool zette de drie best presterende aandelen van de portefeuille van Berkshire op een rij.

1. Sirius XM Holdings

Sirius XM Holdings was de grootste winnaar van Buffett, met een koersstijging van 16 procent in het eerste kwartaal.

Er waren een paar sleutelfactoren achter de sterke prestaties van het satellietradiobedrijf. Ten eerste realiseerde Sirius XM in 2017 een solide groei van het abonneebestand.

De netto aanwas van abonnees was wel lager dan in het voorgaande jaar. Echter, elke groei voor Sirius XM is positief, omdat het bedrijf grotendeels vaste kosten heeft. Een groot deel van de toegevoegde inkomsten uit het verkrijgen van meer abonnees gaat rechtstreeks naar de bedrijfsresultaten.

Ten tweede introduceerde het concern zijn nieuwe 360L-platform. Op dit platform kunnen abonnees van de Sirius XM All Access-service toegang krijgen tot meer dan 200 kanalen en meer dan 5.000 uur aan afleveringen van favoriete shows.

Het platform zal in eerste instantie verkrijgbaar zijn in de pick-up truck Dodge Ram 1500 in 2019, maar 360L kan in de toekomst een groeimotor zijn voor Sirius XM.

Kan Sirius XM de vaart erin houden? Dat hangt af van het vermogen van het bedrijf om nieuwe abonnees te blijven aantrekken en bestaande abonnees vast te houden. Met nieuwe producten, zoals 360L, de 'radio van de toekomst', zouden de vooruitzichten voor Sirius XM volgens The Motley Fool best goed kunnen zijn.

2. MasterCard

Mastercard liep niet ver achter op Sirius XM, met een koerswinst van bijna 16 procent in het eerste kwartaal. Het wereldwijd actieve bedrijf voor betalingstechnologie heeft op volle kracht gedraaid.

In de update voor het vierde kwartaal in februari 2017, rapporteerde Mastercard een omzetgroei op jaarbasis van 20 procent en een groei van de winst per aandeel van 33 procent. De sterke resultaten werden aangedreven door een toename van 17 procent in geschakelde transacties: het aantal keren dat een van de creditcards van het bedrijf werd gebruikt om een aankoop te doen.

Mastercard zal ook om een mooie meevaller ontvangen van de hervorming van de Amerikaanse vennootschapsbelasting, van ongeveer 450 miljoen dollar. Het bedrijf is van plan om dit geld op verschillende manieren te gebruiken, inclusief investeringen in zaken die groei moeten genereren, zoals digitale infrastructuur en data-analyse.

Het fonds is echter niet goedkoop: het aandeel Mastercard wordt verhandeld tegen 24 keer de verwachte winst. Maar Buffett weet dat de beste aandelen soms een hogere prijs hebben. Mastercard lijkt zeker in die categorie te zitten.

De experts van The Motley Fool verwachten dat het succes van Mastercard in het eerste kwartaal gedurende de rest van het jaar zal worden voortgezet.

3. Moody's

Berkshire Hathaway bezit bijna 24,7 miljoen aandelen in Moody's. De aandelenkoers van Moody steeg in het eerste kwartaal meer dan 9 procent.

Net als Mastercard heeft Moody's sterke resultaten in het vierde kwartaal geboekt. De omzet steeg met 24 procent tot een recordniveau van 1,17 miljard dollar. Het bedrijf rapporteerde ook een solide winst, terwijl het in het vierde kwartaal van 2016 nog een groot nettoverlies leed.

Hoewel Moody's vooral bekend staat om het publiceren van kredietbeoordelingen, leverde het Moody's Analytics-segment, dat financiële analyse en risicobeheerdiensten levert, de grootste bijdrage aan de omzetgroei.

Net als Mastercard zou Moody's in 2018 een impuls moeten krijgen van de Amerikaanse belastinghervorming. Het belastingtarief van het bedrijf zal naar verwachting dalen van 43,6 procent in 2017 tot 22-23 procent dit jaar.

Moody's denkt dat 2018 weer een goed jaar zal worden. Het bedrijf verwacht een lage tweecijferige omzetgroei. Mede dankzij de belastinghervorming zou Moody's in staat moeten zijn om de winst per aandeel met meer dan 40 procent te verhogen.

Beste keuze voor de toekomst

Buffett's grote winnaars van het eerste kwartaal kunnen allemaal ook op de lange termijn succesvol blijven, meent The Motley Fool.

Maar de beste keuze van de drie is volgens de website Mastercard. Consumenten winkelen steeds meer online en de meeste aankopen worden betaald met creditcards. Daarnaast vormen business-to-business transacties een enorme onaangeboorde markt voor betalingsverwerkers.

