Vijftien aandelen die profiteren van het data-tijdperk

Dat meldt Bloomberg. Een nieuwe datagedreven technologiecyclus is nog maar net begonnen en biedt een enorm potentieel op het gebied van investeringen, schrijven analisten van Morgan Stanley in een rapport.

Volgens hen is dit de eerste computercyclus waarin een aantal technologieën tegelijkertijd opkomt. Ze wezen hierbij naar het 'internet der dingen', kunstmatige intelligentie, virtual en augmented reality en automatisering.

Verdubbeling van investeringen

"De aankomende datacentrische informatica-cyclus kan de komende tien jaar de incrementele investeringen in bedrijfstechnologie verdubbelen en de productiviteitsgroei voor het eerst in 20 jaar versnellen", aldus de analisten.

Ze zien een kans voor datatechnologieën om in tien jaar 1,6 biljoen dollar aan incrementele IT-investeringen voort te brengen, meer dan het dubbele van de 740 miljard dollar die gemiddeld werd toegevoegd in elk van de voorgaande drie cycli.

Infrastructuur en cloud

Volgens de analisten van Morgan Stanley verschuift de waardecreatie waarschijnlijk van de halfgeleiderindustrie naar infrastructuuraanbieders. Ze wijzen hierbij op de sterke bewegingen van Cisco, Hewlett Packard Enterprise en Seagate Technology.

Ook diverse cloud-aanbieders die geld kunnen verdienen met computerplatforms met software en diensten, zijn goed gepositioneerd voor groei. Hierbij valt te denken aan Amazon en Microsoft en - in toenemende mate - IBM en Alibaba.

15 meest veelbelovende aandelen

De zakenbank noemt in het rapport 15 aandelen die naar verwachting het meest zullen profiteren van het 'data-tijdperk':

Broadcom

Micron Technology

Nvidia

Samsung

Cisco

Hewlett Packard

Hikvision Digital Technology

Seagate Technology

Alibaba

Alphabet

Amazon

IBM

Microsoft

Amadeus IT Holdings en

Dassault Systemes.

Risico's

Volgens de analisten zijn deze technologische veranderingen echter niet risicovrij, gezien onder andere de potentiële veiligheidsrisico's van data. Maar ze zijn overwegend optimistisch over de veranderingen die ze zien aankomen.

"We verwachten dat de best presterende aandelen in de technologiesector zich kunnen verbreden van consumenten- naar op bedrijven gerichte technologieleveranciers", aldus de analisten.

Vanuit een breder marktperspectief zullen technologische voordelen volgens hen waarschijnlijk in steeds meer sectoren doordringen. Hierdoor zullen partijen worden beloond die het best in staat zijn om data uit de gehele waardeketen te gebruiken.

