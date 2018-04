Gaat China de munt devalueren?

Dat meldt Bloomberg op basis van gesprekken met ingewijden.

Volgens het persbureau doen hoge Chinese ambtenaren een tweeledig onderzoek naar de impact van deze maatregel. Enerzijds meten ze het effect van het gebruik van de munt als hulpmiddel bij handelsbesprekingen met de VS. Anderzijds onderzoeken ze wat er gebeurt als China de yuan zou devalueren om als compensatie voor de impact van een handelsovereenkomst die de export afremt.

Dit betekent overigens niet dat de ambtenaren ook daadwerkelijk zullen overgaan tot een devaluatie van de yuan: hiervoor is eerst goedkeuring nodig van de topleiders.

Yuan is meer waard geworden

Hoewel de Amerikaanse president Donald Trump tijdens zijn verkiezingscampagne regelmatig uithaalde naar China omdat het land zijn munt kunstmatig zwak hield, heeft de yuan sinds zijn aantreden ongeveer 9 procent aan waarde gewonnen ten opzichte van de dollar. De Chinese munt bereikte vorig maand zelfs het hoogste niveau sinds augustus 2015, ondanks de oplopende handelsspanningen tussen de twee grootste economieën ter wereld.

Andere markten waren de afgelopen maanden aanzienlijk turbulenter. De S&P 500-index bijvoorbeeld is meer dan 9 procent gedaald ten opzichte van de piek van in januari dit jaar, terwijl de Shanghai Composite Index 12 procent is afgenomen door de vrees dat de spanningen zouden kunnen uitmonden in een volwaardige handelsoorlog.

Veel risico's aan devaluatie

Hoewel een zwakkere yuan de Chinese president Xi Jinping kan helpen om de exportindustrieën van zijn land te ondersteunen, in een situatie waarbij de VS wijdverspreide importtarieven invoert, brengt een devaluatie ook heel wat risico's met zich mee.

Het zou Trump aanmoedigen om door te gaan om China als een valutamanipulator te bestempelen. Ook zou het voor Chinese bedrijven moeilijker kunnen worden om hun berg aan offshore-schulden te beheersen. Daarnaast zou het de recente inspanningen van de overheid ondermijnen om richting een meer marktgericht wisselkoerssysteem te bewegen.

Meer volatiliteit

Verder zou het China blootstellen aan het risico van verhoogde volatiliteit op de financiële markten, iets waar de autoriteiten de laatste jaren juist hard tegen hebben gestreden. Toen China de yuan in augustus 2015 onverwachts met ongeveer 2 procent devalueerde, zorgde deze beweging voor een grote uitstroom van kapitaal en dat veroorzaakte het schokgolven op de wereldwijde markten.

Een devaluatie van de yuan is niet in het belang van China, meent Kevin Lai, hoofdeconoom voor Azië ex-Japan bij Daiwa Capital Markets Hong Kong. "Wanneer ze devaluatie als een wapen gebruiken, kan het China meer schaden dan de VS. De valutastabiliteit heeft bijgedragen tot het creëren van een macro-stabiliteit. Als dat voorbij is, kan het de markten destabiliseren en ziet het er weer uit als 2015 uit."

Devaluatie is onwaarschijnlijk

Gezien de nadelen lijkt het onwaarschijnlijk dat China zijn toevlucht zal nemen tot een devaluatie, tenzij zijn andere onderhandelingsinstrumenten zijn uitgeput, zegt Frances Cheung, hoofd van de macro-economische strategie Azië bij Westpac Banking.

Het meest waarschijnlijke scenario is dat de twee landen een compromis zullen sluiten en China zijn kapitaalrekening verder zal liberaliseren, voegt Zhou Hao, senior econoom opkomende markten bij Commerzbank, eraan toe.

Volgens Ken Peng, beleggingsstrateeg bij Citi Private Bank zijn er vee maatregelen die China nog kan nemen voordat het land zijn toevlucht hoeft te zoeken tot devaluatie. "Het inzetten van waardevermindering van de yuan is als het offeren van 800 eigen soldaten om slechts 1.000 vijanden te doden."

Toch betekent dat nog niet dat een marktgedreven zwakte in de yuan van tafel is. Analisten houden gemiddeld rekening met een licht lagere koers van de yuan tegen het einde van het jaar.

Correctie van de yuan op korte termijn

Ken Cheung, valutastrateeg bij Mizuho Bank, ziet ruimte voor een correctie van de yuan op de korte termijn, gelet op de stijging van de valuta sinds vorig jaar. "China zou een marktgedreven zwakte van de yuan toestaan als het sentiment fluctueert als gevolg van de handelszorgen." Maar hij acht het onwaarschijnlijk dat de autoriteiten een nieuwe ronde van een significante eenmalige devaluatie zullen uitvoeren.