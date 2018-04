De valse argumenten van actieve beleggers

"Tijdens het luisteren naar de discussie over ETF's, vooral in Europa, begin ik een beetje moe te worden van de argumenten die steeds weer worden gebruikt om indexfondsen in discrediet te brengen. In sommige gevallen zijn de argumenten onjuist, of zijn ze het directe gevolg van de aard van de indexvolgers.

Om een voorbeeld te geven: volgens sommige critici, voornamelijk uit de actieve beleggingshoek, zijn ETF's altijd volledig belegd en kennen deze geen actieve activaspreiding, wat tot verliezen leidt als de onderliggende index daalt. Nou, dat klopt natuurlijk, maar wat is het probleem?

Beleggers willen dat hun ETF de onderliggende index zo nauw mogelijk volgt. Sterker, het doel van een ETF is om het risico-rendementsprofiel van de onderliggende index in alle marktomstandigheden zo goed mogelijk na te bootsen . Dit betekent inderdaad dat beleggers in ETF's verliezen zullen lijden wanneer de markt daalt. Dat moet elke ETF-belegger weten voordat deze besluit een indexfonds te kopen. 

Actieve beleggers verliezen meer

Maar de discussie gaat verder. ETF-critici beweren dat de ETF-verliezen mogelijk groter zijn dan die van actief beheerde fondsen, omdat actieve fondsmanagers contanten aanhouden, of in de aanloop naar een beursstorm in defensievere sectoren kunnen beleggen om zo fondsbeleggers te beschermen.

Helaas blijft de werkelijkheid er anders uit te zien. Het verleden toont aan dat de gemiddelde actieve manager de verliezen juist niet wist te beperken. Een groot aantal fondsen, zelfs in standaard activaklassen zoals wereldwijde aandelen, verloor tijdens de internetcrisis (2001-2003) en de kredietcrisis (2008-2009) meer dan hun benchmark.

Eerst bewijzen

Door het succes van ETF's wereldwijd kan ik goed begrijpen waarom actieve beleggers de schaduwkanten van ETF's belichten. Maar gelet op de resultaten, die de gemiddelde actieve fondsbeheerder in de afgelopen twintig jaar heeft behaald, kan ik maar al te goed begrijpen waarom beleggers in ETF's zijn gaan beleggen.

Ofwel, in plaats van kwaad te spreken over ETF's zullen actieve managers maar eens moeten bewijzen dat hun fondsen de index daadwerkelijk kunnen verslaan. Dat lijkt mij het beste argument tegen ETF's, en veel beter dat maar te klagen over alle risico's en problemen van de succesvolle passieve concurrentie."