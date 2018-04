Deze landen kunnen profiteren van handelsoorlog

"Er zijn zeker economieën die kunnen profiteren van de handelstarieven", zei Jim Barrineau, hoofd schuldpapier van opkomende markten bij Schroders, tegen Cnbc. Als het geschil een duurzamere handelsoorlog wordt, biedt dat potentiële ruimte aan andere handelspartners om hun eigen export uit te breiden.

"China kan directe investeringen in landbouw-, metaal- en energieproducenten in opkomende economieën opvoeren om de goederenbronnen buiten de VS te diversifiëren", aldus Barrineau.

Met andere woorden: Latijns-Amerikaanse landen zoals Brazilië en Argentinië, evenals Australië, zouden de vraag naar hun export kunnen zien toenemen als China substituten voor Amerikaanse goederen nodig heeft.

Brazilië

Een belangrijk Amerikaans exportproduct met een importtarief van 25 procent is sojabonen. China is 's werelds grootste importeur van het gewas en de VS is de op één na grootste leverancier.

Een handelsconflict zal ernstige gevolgen hebben voor zowel Amerikaanse sojaboeren als Chinese varkensvleesproducenten, die afhankelijk zijn van de producten om hun vee te voeren.

De Chinese vice-minister van Financiën, Zhu Guangyao, zei onlangs dat hij de Zuid-Amerikaanse markten als een potentiële bron voor een groter volume aan sojabonen beschouwt.

Volgens Barrineau is Brazilië misschien een van de belangrijkste begunstigden. Hij merkt hierbij wel op dat 75 procent van de Braziliaanse sojabonen al naar China gaat. "Desalniettemin zou Brazilië kunnen genieten van preferentiële prijzen als Amerikaanse sojabonen worden geconfronteerd met een hoog tarief."

Hoewel Brazilië al de grootste leverancier van sojabonen aan China is, kan het land het aanbod van de VS niet volledig vervangen. In 2017 verkocht Brazilië 50,9 miljoen ton sojabonen aan China, tegen 32,9 miljoen ton door de VS.

Argentinië

Argentinië, de op twee na grootste sojabonenexporteur ter wereld, is volgens Barrineau eveneens goed gepositioneerd. Sojameel vertegenwoordigt 17,5 procent van de totale export van Argentinië.

Maar grondstoffenanalisten verwachten dat de prijs van de oogst van het Zuid-Amerikaanse land met 25 procent daalt, omdat Argentinië zucht onder langdurige droogte.

Paraguay en Uruguay

De Chinezen zullen waarschijnlijk ook op zoek gaan naar andere alternatieven, waaronder kleinere exporteurs van sojabonen zoals Paraguay en Uruguay, zei Stefan Vogel, hoofd onderzoek agrarische grondstoffenmarkten bij Rabobank.

"Zuid-Amerikaanse graanverwerkers zullen dan de prijs van hun goederen zien stijgen", aldus Vogel. "De boeren zouden er een hogere prijs voor moeten krijgen, en iedereen in de toeleveringsketen krijgt een deel van die prijs."

Australië

Katoen was een van de 106 Amerikaanse exportproducten waarvoor China een heffing van 25 procent heeft aangekondigd.

China is geen grote importeur van Amerikaans katoen. Maar de bedrijven die op zoek zijn naar een alternatieve markt voor katoen om de potentiële invoerrechten te omzeilen, zullen waarschijnlijk in Australië terechtkomen, denkt Vogel.

De ruwe katoenexport in Australië bedraagt 1,2 miljard dollar per jaar. Hiervan gaat momenteel een derde naar China.

Schotse whisky

Het Chinese tarievenpakket van 50 miljard dollar omvat ook whisky, waarvan de VS jaarlijks meer dan 354 miljoen liter exporteert. De Amerikanen zijn de op een na grootste whiskyleverancier aan China, na Schotland, dat met grote afstand koploper is.

De Chinese markt is echter niet cruciaal voor de whiskyverkopers in de VS. De importtarieven zullen waarschijnlijk alleen de vraag naar Schotse whisky blijven stimuleren, zei Francois Sonneville, directeur bij RaboResearch Food & Agribusiness.

"Een Chinees die van Amerikaanse bourbon houdt, zoals Jack Daniel's, zou nu voor een Schotse whisky kunnen kiezen, omdat dat aantrekkelijker wordt."

Franse wijnindustrie

Een ander slachtoffer van de handelsstrijd is Amerikaanse wijn, die ook wordt belast met een importtarief van 25 procent als de maatregelen van kracht worden.

China is de op acht na grootste importeur van Amerikaanse wijnen, volgens statistieken van Rabobank International. Een Chinese koper zou kunnen kiezen voor een Franse of Australische wijn in plaats van een Californische wijn vanwege de tarieven, meent Sonneville.



Frankrijk en Australië zijn nu al de twee grootste wijnleveranciers in China. Als gevolg daarvan zullen de Amerikaanse wijnexporteurs meer op de binnenlandse vraag moeten vertrouwen.

Veel onzekerheden

Volgens Vogel is het echter nog te vroeg om te kunnen zeggen dat sommige van deze economieën meer van de Chinese tarieven zullen profiteren dan dat ze er door geraakt zullen worden.

Een belangrijke vraag hierbij is hoe lang de handelsstrijd zal duren, vult Sonneville aan. "Zullen de VS en China hun problemen oplossen zonder gezichtsverlies, zullen de tarieven worden geïmplementeerd maar langzaam worden omgekeerd of zullen we aan beide zijden meer vergelding zien?"