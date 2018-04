Wat centrale banken vinden van bitcoin

De centrale bankiers hebben op het vlak van digitale valuta te maken met twee soorten vraagstukken. De eerste is wat te doen aan de groei van de private cryptomunten die steeds meer aandacht krijgen om diverse redenen, zoals forse koersschommelingen, bezorgdheid over de veiligheid (na een computerhack van 500 miljoen dollar in Japan) en - in het geval van bitcoin - de introductie op gereguleerde derivatenbeurzen.

De tweede vraag is of de centrale banken zelf officiële versies moeten uitgeven.

Bloomberg inventariseerde de visie van de diverse centrale banken, die we hieronder voor u samenvatten. Dat de bitcoin veel beroering veroorzaakt, blijkt wel uit deze koersgrafiek.

Federal Reserve

Het onderzoek van de Federal Reserve naar cryptomunten staat nog in de kinderschoenen. Beleidsmakers zijn niet openlijk enthousiast over het idee van een door de centrale bank uitgegeven antwoord op bitcoin.

De nieuwe Fed-voorzitter Jerome Powell zei in 2017 dat er technische problemen met de technologie blijven bestaan en dat governance en risicobeheer cruciaal zullen zijn.

Fed-gouverneur Lael Brainard wees in april op de extreme volatiliteit van cryptomunten, maar het is volgens hem nog niet zo duidelijk of ze een bedreiging vormen voor de financiële stabiliteit.

Randal Quarles, vice-voorzitter voor toezicht bij de Fed, opperde in december om na te denken over regulering van bitcoin.

ECB

De Europese Centrale Bank heeft herhaaldelijk gewaarschuwd voor de gevaren van beleggingen in digitale valuta.

ECB-president Mario Draghi zei in februari dat blockchaintechnologie 'veelbelovend' is en dat de bank daar zeer geïnteresseerd in is. Maar hij beschouwt bitcoin niet als een valuta, omdat deze te volatiel is.

Vicevoorzitter Vitor Constancio zei in september dat bitcoin geen valuta is, maar een 'tulp', waarmee hij verwees naar de 17e-eeuwse bubbel in Nederland.

China

China heeft duidelijk laten weten dat de centrale bank volledig de controle wil hebben over cryptomunten in het land. Met een onderzoeksteam dat in 2014 is opgericht om digitaal geld te ontwikkelen, gelooft de People's Bank of China (PBOC) dat de voorwaarden rijp zijn om de technologie te omarmen.

Maar tegelijkertijd pakken de autoriteiten bitcoin-mining en cryptovalutahandel hard aan. De vice-gouverneur van de PBOC, Fan Yifei, zei dat de centrale bank virtuele valuta in 2018 zal reguleren, maar hij gaf geen tijdschema voor de uitgifte van eigen digitale valuta.

Japan

In Japan is contant geld nog steeds koning. De Bank of Japan overweegt niet om een digitale valuta uit te geven, omdat er 'geen vraag naar is'. De toename van girale transacties blijft werk in uitvoering in het land.

Autoriteiten zouden echter gedwongen kunnen worden om actie te ondernemen tegen de sector, na de diefstal van bijna 500 miljoen dollar aan digitale munten bij Coincheck in Tokio op 26 januari.

Duitsland

President Jens Weidmann van de Bundesbank zei dat veranderingen in consumentengedrag geleidelijk zullen plaatsvinden.

Hij beschouwt de 'bitcoin-hype' niet als concurrentie voor traditionele contanten of bankdeposito's in de nabije toekomst. "Voor een stabiel monetair en financieel systeem hebben we geen cryptomunten nodig, maar centrale banken die zich in zetten voor prijsstabiliteit en effectieve bankregulering", zei hij in februari.

Verenigd Koninkrijk

Mark Carney, gouverneur van de Bank of Engeland, waarschuwde in maart in een brief aan de leiders van de G-20 voor de snelle evolutie van crypto-activa, waardoor ze op een dag een bedreiging kunnen vormen voor het financiële systeem.

Carney heeft cryptomunten ook genoemd als onderdeel van een potentiële revolutie in de financiële wereld.

Nederland

De Nederlanders behoren tot de meest gedurfde als het gaat om het experimenteren met digitale valuta. In 2015 creëerde de centrale bank zijn eigen cryptomunt, genaamd DNBcoin, voor interne circulatie om beter te begrijpen hoe het werkt.

In januari zei de centrale bank dat de speculatieve aard van crypto-activa zorgwekkend is. De experimenten bevestigden dat de technologie te traag en onderontwikkeld is om op dit moment een rol te spelen in betalingssystemen, maar dat deze mogelijk wel toepassingen heeft in de toekomst.

Scandinavië

Net als de Nederlanders hebben sommige Scandinavische autoriteiten het idee van digitaal contant geld onderzocht. De Zweedse Riksbank, 's werelds oudste centrale bank, onderzoekt opties, waaronder een e-kroon op basis van een digitaal register, met saldi in centrale database-accounts of met waarden die zijn opgeslagen in een app of op een kaart.

De bank zegt dat de introductie van een e-kroon geen groot obstakel vormt voor het monetaire beleid. In maart liet de centrale bank weten dat het project nog steeds gaande is en er nog geen beslissing is genomen over de uitgifte van e-kronen.

Bank voor Internationale Betalingen (BIS)

De Bank voor Internationale Betalingen, die optreedt als bank voor de nationale centrale banken, waarschuwde afgelopen maand in een rapport dat, hoewel digitaal valuta een revolutionair hulpmiddel zijn, ze veel te riskant blijven om binnenkort als wettig betaalmiddel te worden gebruikt.

Centrale banken zouden op een dag wel digitale valuta kunnen gebruiken voor taken zoals het afwikkelen van betalingen tussen financiële instellingen. Maar als ze worden uitgegeven aan het grote publiek, kunnen ze traditionele kredietverstrekkers destabiliseren.

"Er is een sterk argument voor autoriteiten om digitale valuta in toom te houden om de echte waarde van geld te beschermen", zei Agustin Carstens, hoofd van de BIS, in een toespraak in februari.