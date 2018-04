Drie ondergewaardeerde dividendaandelen

Opvallend is dat een aantal van die aandelen flink ondergewaardeerd is. Morningstar licht drie voorbeelden van deze ondergewaardeerde aandelen nader toe: Procter & Gamble, Pfizer en Merck.

Procter & Gamble is Best Idea

Procter & Gamble is een van Morningstar’s Best Ideas van dit moment. Het bedrijf heeft een aantrekkelijk dividendrendement van 3,5 procent en is ondergewaardeerd met een korting van 19 procent ten opzichte van Morningstar’s Fair Value.

Morningstar-analist Erin Lash erkent de tegenwind die de merkenreus ondervindt van aanhoudende sterke concurrentie en inflatiedruk, maar ziet tegelijk grotere pluspunten. Dat zijn de productinnovatie, grote schaalvoordelen, toonaangevende merkenportefeuille en zeer nauw verknoopte, langdurige relaties met afnemers. Die kenmerken geven P&G een voorsprong op zijn concurrenten en zorgen voor sterke financiële prestaties.

Lash is positiever over de groeikansen van P&G dan de markt nu onderkent. Zij calculeert een jaarlijkse omzetgroei van 4 procent op langere termijn, waarbij twee derde van die groei te danken zal zijn aan volumetoename en een derde aan prijsverhogingen en een winstgevendere productenmix. Daarbovenop komt nog eens efficiencyverbetering die voortvloeit uit een lopend kostenbesparingsprogramma dat 10 miljard dollar moet opleveren.

Wat dividend betreft legt P&G consistent de nadruk op het uitkeren van overtollige kasmiddelen aan zijn aandeelhouders. Daardoor is P&G binnen de consumentengoederensector een van de aantrekkelijkste dividenduitkeerders. Het dividendrendement ligt bijna altijd boven 3 procent, waar de concurrentie niet verder komt dan 1 à 2 procent. Bovendien heeft het bedrijf een historie van 130 jaar stabiel tot stijgend dividend.

Pfizer

Pfizer heeft een aantrekkelijk dividendrendement van 3,6 procent en kent een korting van 15 procent ten opzichte van de Fair Value die Morningstar-analist Damien Conover berekent. De productenportefeuille is volgens de analist zeer divers en staat garant voor een sterke kasstroom. De grote hoeveelheid gepatenteerde geneesmiddelen geeft Pfizer een voorsprong op zijn concurrenten, net als de schaalgrootte van het bedrijf.

Het enige gevaar komt van aflopende patenten op winstgevende medicijnen en concurrentie van generiek producenten die na afloop van zo’n patent op die markt duiken. In 2019 en 2020 loopt er een reeks patenten af en dat zal de omzetgroei van Pfizer enigszins kunnen vertragen, verwacht de analist.

Merck

Nog een farmaciebedrijf onder de hoede van Morningstar-analist Damien Conover is Merck, met een dividendrendement van 3,4 procent en een korting van 14 procent ten opzichte van zijn Fair Value. Net als bij Pfizer heeft ook Merck het voordeel van een uitgebreid aanbod aan gepatenteerde geneesmiddelen met sterke marges.

Anders dan Pfizer heeft Merck de afgelopen tijd veel last gehad van een hele reeks aan recent afgelopen patenten. Zo’n pluk ineens in korte tijd heet een 'patent cliff'. Wel denkt Conover dat het ergste op dit vlak nu voorbij is.

Merck heeft verder een aantal nieuwe sterke producten op de markt gebracht om het negatieve effect van de patent cliff te compenseren. Daaronder is een belangrijk middel tegen kanker waarmee Merck een concurrentievoorsprong krijgt en dat gedurende zijn product-levenscyclus miljarden euro’s kan gaan opleveren.

Na enkele jaren van wisselende resultaten heeft Merck nu zijn onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten beter gestroomlijnd en de aandacht verschoven naar gebieden waar nog minder concurrentie is. Dit volgt op enkele teleurstellingen rond nieuwe producten op cardiovasculair gebied en migrainebestrijding die veelbelovend leken en waarvan Merck veel had verwacht.

