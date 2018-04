'Misschien wel beste tijd voor waarde-aandelen in 17 jaar'

Groeiaandelen kunnen daarentegen achterblijven, schrijft MarketWatch. Volgens Justin Tugman, portefeuillebeheerder bij Perkins Investment Management, een onderdeel van Janus Henderson, hebben waarde-aandelen het beter gedaan dan groeiaandelen gedurende vijftien opeenvolgende kwartaal in de periode 2002-2006, de laatste periode van aanhoudende rentestijgingen van de Federal Reserve.

Eeuwenoude discussie

De discussie tussen fondsmanagers over groei- en waardestrategieën is al eeuwenoud. Waardebeleggen betekent kopen op onderwaardering tegen een lage prijs, terwijl groeibeleggers een hogere prijs willen betalen voor een aandeel dat sterke groeiperspectieven heeft.

Na negen jaar van dominantie van groei-aandelen lijkt de markt nu klaar voor waardestrategieën. Een combinatie van hogere rentetarieven en snellere inflatie is volgens Tugman een goed voorteken voor waardestrategieën, en een potentiële handelsoorlog zou volgens hem alleen maar meer olie op het vuur gooien.

Groei als winnaar van de stierenmarkt

Groei is de betere strategie in de stierenmarkt geweest, die mogelijk recent is geëindigd. En de stierenmarkt werd enorm gesteund door het stimulerende beleid van de Federal Reserve en andere centrale banken, die de geldhoeveelheid verhoogden en de rentevoeten bijna een decennium op historisch lage niveaus hielden.

Maar volgens Tugman is de tijd nu rijp voor een omkering omdat centrale bankiers overgaan naar een meer genormaliseerde omgeving met hogere rentetarieven. Een potentiële handelsoorlog met China zou daarbij vooral invloed hebben op de inflatie, omdat de prijzen automatisch zullen stijgen. "Dit zal de centrale bankiers waarschijnlijk bewegen om wat agressiever te zijn met hun houding ten aanzien van de rentetarieven", aldus Tugman.

De waardeaanpak deed zijn werk als een defensieve strategie tijdens de laatste cyclus van stijgende rentetarieven. De langste periode van outperformance van waarde versus groeiaandelen was vijftien kwartalen en vond plaats tussen 2002 en 2006, toen de Fed de rentetarieven verhoogde van 1 procent tot 5,25 procent in juni 2006.

Vooral banken zullen profiteren

Volgens Tugman zullen vooral de banken in de huidige periode van stijgende rentetarieven profiteren van de hogere spreads tussen wat ze verdienen aan leningen en wat ze betalen voor deposito's. Vastgoedbedrijven en nutsbedrijven zullen volgens hem met wat 'tegenwind' kampen door de hogere rentetarieven.

Tugman trad in 2004 in dienst bij Perkins Investment Management en werd in 2009 portefeuillemanager voor het Small-Cap Value Fund van Janus Henderson. In 2015 trad hij toe tot het managementteam van het Mid-Cap Value Fund van Janus Henderson.

Bij het identificeren van defensieve waarde-aandelen kijken Tugman en zijn collega's naar vele maatstaven, waaronder het rendement op geïnvesteerd kapitaal, om goed gekwalificeerde managementteams te identificeren. Ze willen dat de managementteams zelf een groot deel van de aandelen bezitten. Daarnaast leggen ze de nadruk op sterke balansen en duurzame concurrentievoordelen.

Graphic Packaging

Graphic Packaging is volgens Tugman een van de industriële bedrijven die de prijzen al verhogen. Het verpakkingsbedrijf zit zowel in het Janus Henderson Small-Cap Value Fund als in het Janus Henderson Mid-Cap Value Fund. De deal tussen Graphic Packaging en International Paper zal volgens hem dienen als een katalysator voor Graphic Packaging om verder uit te breiden door consolidatie.

UniFirst was de grootste holding van het Janus Small-Cap Value Fund per 28 februari. Het bedrijf is gespecialiseerd in het leveren, schoonmaken, onderhouden en vervangen van uniformen voor verschillende bedrijven. Cal-Maine Foods was de op een na grootste holding van het Janus Small-Cap Value Fund. Het bedrijf is de grootste producent en distributeur van schaaleieren van het land.