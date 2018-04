'Bitcoin is de nieuwe beursindicator'

Dat meldt BusinessInsider. "Bitcoin sloot vorige week op het dieptepunt van het jaar en S&P 500 volgde deze week. Bitcoin blijft leiden", aldus Gundlach, die bekend staat als de "Bond King" van Wall Street.

Gundlach, die 119 miljard dollar beheert bij DoubleLine Capital, beweert al maanden dat bitcoin een voortrekkersrol vervult bij risicovolle activa en dat de vorige koersdips een trapsgewijs effect hebben gehad op andere risicovolle beleggingscategorieën, waaronder aandelen en junk-obligaties.

Voorspellende kracht

Gundlach voegde eraan toe dat bitcoin nu zoveel voorspellende kracht heeft omdat de mund aan het eind vorig jaar de hoofdrolspeler was van het speculatieve sentiment. De bitcoin heeft een wilde achtbaanrit achter de rug. De munt bereikte medio december een piek van iets minder dan 20.000 dollar.

Van december tot begin februari zakte de waarde echter naar circa 6.600 dollar, om vervolgens begin maar weer terug te keren naar 11.500 dollar. Sindsdien is de prijs weer gestaag afgenomen tot rond de 6.953 dollar.

S&P volgt koersbeweging bitcoin

Die crash van december betekent volgens Gundlach dat de speculatieve stemming uitgeput is geraakt. De prijs van de bitcoin ging vanaf half september steil omhoog en de S&P 500 versnelde volgens hem op precies hetzelfde moment. "De bitcoin-manie piekte medio december en daarna begon de munt meteen te crashen."

De opmars van de S&P 500 ging door tot 26 januari, maar "de bitcoin-crash schreeuwde dat de speculatieve manie al voorbij was. Toen stortte de S&P 500 in elkaar en voegde deze zich bij de val van bitcoin", aldus Gundlach.

Toen de S&P echter naar zijn dieptepunt dook, was bitcoin alweer bezig aan een herstel. Als gevolg daarvan vond de S&P een bodem en kroop de Nasdaq zelfs terug naar een nieuw hoogtepunt. "Maar toen dat nieuwe hoogtepunt werd bereikt, was bitcoin al terug in de modus van een berenmarkt. Kort daarna doken aandelen ook omlaag."

'Bitcoin heeft top bereikt'

"Het is natuurlijk allemaal aan elkaar verbonden", zei Gundlach, die in januari al geloofde dat de prijs van bitcoin zijn hoogtepunt had bereikt. "De high voor bitcoin is binnen. De 'bond king' is erg kritisch over de bitcoin. Hij denkt dat de bitcoin heel anders in elkaar zit dan de meeste mensen denken. "Mensen denken dat het enorm veilig en anoniem is en niet kan worden gehackt, maar ik heb het gevoel dat het het tegenovergestelde is", aldus Gundlach.



De belegger bezit zelf geen digitale valuta. "Ik heb geen bitcoin. Dit type belegging staat heel ver af van mijn conservatieve DNA", besluit hij.