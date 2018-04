Cijferseizoen begint: sterke bedrijfswinsten verwacht

Het eerste kwartaal begon uitstekend, met aandelenkoersen op historisch hoge niveaus in januari. Maar de euforie was slechts van korte duur. In februari werd de stemming gedrukt door de angst voor inflatie en een maand later brak er paniek uit over de importtarieven die Trump in voerde en de angst voor een handelsoorlog. Aan het eind van de maand staken zorgen over grote technologiebedrijven de kop op.

Uiteindelijk werd dit het eerste kwartaal waarin de beurzen per saldo verlies leden sinds september 2015.

Gemiddelde winstgroei 20 procent

De verwachtingen voor het tweede kwartaal zijn hooggespannen. Analisten rekenen op een gemiddelde winstgroei van 20 procent. Dat is een fors percentage, stelt Cnbc. Aandelen hebben bovendien de neiging om toekomstige winstverwachtingen op de lange termijn te volgen.

"Een winstgroei van 20 procent is vrijwel ongehoord, vooral na zo'n bull run. Ik heb nog nooit zo veel winstgroei gezien op zo'n laat moment in de winstcyclus", zegt Nick Raich van The Earnings Scout.

'Totale markt niet overgewaardeerd'

De winstvooruitzichten worden wel overschaduwd door zorgen in de technologiesector. De koersverliezen van Facebook, Google, Apple, Amazon en Twitter hebben in maart flink op de markt gedrukt.

Raich is het tot op zekere hoogte eens met de koersafstraffing. "De totale markt is niet overgewaardeerd, maar bepaalde technologiebedrijven zijn dat wel", zegt hij, wijzend op de beurskoersen van chipgerelateerde bedrijven.

De omvang van de technologiesector is wel een probleem geworden voor de financiële markten. Met een weging van maar liefst 25 procent is technologie met afstand de grootste sector in de S&P 500. De grote vijf technologieaandelen, Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook en Amazon vertegenwoordigen samen 15 procent van de gehele S&P 500.

Bovengemiddelde winstprognose voor techsector

Maar de winstverwachtingen van de technologiesector zijn ook aanzienlijk. Verwacht wordt dat de winstgroei van de technologie en financiële sector in het eerste kwartaal bijna het dubbele zal bedragen van de rest van de S&P 500.

Volgens Thomson Reuters zullen technologiebedrijven over het eerste kwartaal een winstgroei van gemiddeld 23 procent bekend maken. Voor financials ligt de winstprognose op 24 procent en voor industriële bedrijven op meer dan 15 procent.

De sectoren luxeconsumentengoederen en levensmiddelen zullen naar verwachting een winstgroei van respectievelijk 9 procent en 10 procent laten zien.

...Maar ook bedreigingen

Het is echter geen verrassing dat de markt in een stroomversnelling kan raken bij zelfs de kleinste bedreiging voor de winstverwachtingen van de technologiesector. En bedreigingen zijn er zeker, waarschuwt Cnbc. Zo kunnen de verwachtingen worden getemperd door de existentiële crisis met Facebook, zorgen over strengere regelgeving en technologische problemen rond auto's zonder bestuurder.

Optimistische start cijferseizoen

Raich is echter optimistisch over zowel de winst als de vooruitzichten voor het hele jaar. De resultaten van de 19 bedrijven dit tot nu toe al hun resultaten over het eerste kwartaal hebben gepubliceerd, waren ver boven verwachting. De gemiddelde winstgroei kwam uit op 31 procent, bij een omzetgroei van 12 procent.

Dat was volgens Raich de beste start voor deze bedrijven in 20 jaar. Hij wijst erop dat de groei niet alleen te danken is aan de inkoop van eigen aandelen, maar ook aan omzetgroei. De verwachting is dat de winst in het tweede, derde en vierde kwartaal nog steeds zal stijgen.

Groeivertraging

Beleggers moeten volgens Raich letten op een vertraging van de zogenoemde "delta", ofwel het tempo van de winstgroei. "Als de winstgroei begint te vertragen, is dat een signaal dat de top is bereikt." Hij verwacht dat dit in de loop van het derde kwartaal zal gebeuren.