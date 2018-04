'Donderwolk boven techgiganten'

"Deze gemeste kalveren zijn nu rijp voor het plukken door overheden wereldwijd", zei hij, eraan toevoegend dat technologiebedrijven zullen worden "geplunderd" door regeringen over de hele wereld.

Boetes groter dan voor banken

Mellon trekt een vergelijking met de toegenomen controle van banken na de wereldwijde financiële crisis van 2008 en stelt dat de boetes enorm zullen zijn en waarschijnlijk groter zullen worden dan de boetes die de laatste tien jaar op de banken worden geheven.

Na de boetes die de Europese Unie op Google in 2017 heeft geheven, zei Mellon dat er meer boetes op komst zijn, met de mogelijkheid dat regeringen zelfs stappen zullen nemen om de zoekgigant op te breken.

Halvering aandelenkoers Facebook

Mellon richt zijn aandacht vooral op Facebook: "Als ik meneer Zuckerberg was, zou ik er rekening mee houden dat mijn aandelenkoers de komende jaren zal halveren"

In tegenstelling tot de zaak die in het begin van het millennium tegen Microsoft werd aangevoerd, gaat de kwestie rond Facebook over de privacy van consumenten; in zijn ogen een veel ernstiger zaak.

Topje van de ijsberg

"De Cambridge Analytica-affaire is naar mijn mening slechts het topje van de ijsberg," zei Mellon, verwijzend naar het aanhoudende schandaal in verband met het gebruik van Facebook-gebruikersgegevens door het politieke analytics-bureau.

Mellon is in het verleden vaker negatief geweest over grote technische aandelen en is geen onbekende in controverses. In 2016, na het historische besluit van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten, zei hij tegen Cnbc dat: "De euro in zijn huidige vorm binnen drie tot vijf jaar is verdwenen."

Biotech is de sector om naar te kijken

Gevraagd naar de technologische gebieden waar beleggers naar zouden moeten kijken, noemde Mellon biotech een sector om in de gaten te houden, gezien het vermogen van de sector om "een positief effect op de mens te hebben, in tegenstelling tot een tijdverspillende impact op twee miljard mensen over de hele wereld".

Mellon is een bekende voorstander van de biotechsector en heeft boeken geschreven over hoe beleggers kunnen profiteren van de vooruitgang in de biotechnologie.

Drie toppicks

Gilead, Editas en Adaptimmune zijn volgens hem enkele van de bedrijven die dat vlak interessant zijn. "Er zijn al technieken die mensen in leven zullen houden tot een leeftijd van 110 of 120. Dit is geen science fiction."

Wanneer technologieën zoals gentherapieën, stamceltherapieën en orgaantransplantaties van dieren naar mensen normaal worden, zou de gemiddelde levensverwachting van de mens tot 150 jaar kunnen oplopen, beweert Mellon.

Volgens Mellon zijn er grote investeringsmogelijkheden in deze sector. "Als we 120 jaar worden, hoe ga je dan jezelf ondersteunen? De regering zal het niet doen. Je kunt dan net zo goed investeren in de dingen die mensen langer in leven houden en in een gezonde toestand houden."