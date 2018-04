Waarom de markt timen geen goed idee is

In zijn artikel waarin legt hij uit waarom het proberen te timen van aan- of verkopen op de markt geen goed idee is. Na twee jaar zonder enige volatiliteit lijken de beursgraadmeters zoals de Dow-Jonesindex en de S&P 500 nu hun best te doen om investeerders op het puntje van hun stoel te houden.

Volatiel 2018

In februari tikte de CBOE-volatiliteitsindex, ook wel angstbarometer genaamd, kortstondig een piek van negen jaar aan na drie sombere eendaagse prestaties waarin de Dow respectievelijk 666 punten, 1.033 punten en 1.175 punten verloor. De laatste was de grootste daling van één dag in de geschiedenis.

Deze volatiliteit heeft zich in maart voortgezet, waarbij de Dow op donderdag 22 maart met 724 punten zakte. De vier grote verliesdagen van 2018 behoren tot de negen grootste eendaagse puntendaling in de 122 geschiedenis van de Dow en vonden plaats binnen een periode van twee maanden.

Wat is er aan de hand met de aandelenmarkt?

Wat veroorzaakt deze snelle dalingen in de belangrijkste indexen? Een deel van de schuld ligt bij zorgen over een dreigende handelsoorlog. Beleggers zijn duidelijk bang voor de mogelijkheid van vergeldingsrechten en dus voor een tragere mondiale groei.

Er waren ook zorgen over de stijgende rentetarieven. Hoewel we nog steeds ver onder het historisch gemiddelde liggen voor de streefrente van de federale fondsen, bevindt de Federal Reserve zich duidelijk in een monetaire verkrappende modus. Naarmate de rente stijgt, wordt de kredietverlening duurder, waardoor het groeipotentieel van bedrijven wordt beperkt en bepaalde bedrijven met hoge premies worden blootgesteld.

Zelfs schandalen hebben hun tol geëist op de bredere markt. Facebook wordt bijvoorbeeld onderzocht door de Federal Trade Commission na het debacle met Cambridge Analytica. dat gegevens van Facebook gebruikte om gebruikers nauwkeuriger te targeten tijdens de verkiezingscampagne van 2016.

Proberen de markt te timen is niet slim

Al met al kunnen deze problemen eruitzien als de perfecte redenen om de boel in te pakken, uw aandelen te verkopen en zich onder de dekens te verbergen totdat alles is overgewaaid. Dat is echter vaak het ergste wat je kunt doen. De geschiedenis heeft keer op keer bewezen dat het eenvoudigweg niet de moeite waard is om de markt te timen.

Opvallend is dat een meerderheid van de beste eendaagse puntendagen van de Dow zich meestal voordoen binnen ongeveer twee weken na de ergste eendaagse puntendalingen.

Dit is consistent met een rapport van JP Morgan Asset Management, gepubliceerd in 2016: 'Blijf beleggen tijdens volatiele markten', waaruit bleek dat ongeveer 60 procent van de grootste eendaagse procentuele winsten in de S&P 500 zich binnen twee weken na een van de tien grootste procentuele verliesdagen voordeden in de periode tussen 1995 en 2014.

Niemand heeft glazen bol

Dit betekent dat zelfs als je het geluk hebt om af en toe een spijker op de kop te slaan, niemand een vooruitziende blik heeft om elke grote stijging en duikeling in deze belangrijke indexen met enige consistentie correct te voorspellen.

Als je zelfs maar een klein handjevol van deze grote bewegingen mist, kun je een goed deel van je lange termijn rendement vaarwel zeggen. Volgens het rapport van JP Morgan Asset Management, gebaseerd op de periode van 20 jaar tussen 3 januari 1995 en 31 december 2014 keerde de S&P 500 555 procent (9,9 procent op jaarbasis) uit aan beleggers die vasthielden en nooit verkochten. Voor een belegger die slechts de 10 beste dagen heeft gemist zou het rendement over dezelfde periode meer dan gehalveerd zijn tot 191 procent.

Uitgewist door bullmarkt

Uit gegevens van Yardeni Research blijkt daarnaast dat de 36 beurscorrecties van de S&P 500 sinds 1950 op één na, namelijk de huidige, volledig zijn uitgewist door 'bull market rallies'. Het wissen van de dalingen van de aandelenmarkt gebeurt vaak binnen een paar weken of maanden, waardoor sceptici die naar de zijlijn rennen in het stof bijten.