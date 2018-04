Vijf gouden beleggingsregels

Houd wel de volgende vijf gouden regels in acht, opgesteld door The Motley Fool.

1. Beleg zo snel en zoveel mogelijk

Dankzij het rente-op-rente effect kan een klein bedrag in de loop der jaren aangroeien tot een enorme spaarpot. Hoe eerder u start met beleggen hoe harder uw spaarpot in waarde stijgt.

Een snelle rekensom laat zien hoe dit werkt. Wie op zijn 25e jaar begint met beleggen, moet tot zijn 65e levensjaar elke maand omgerekend 309 euro inleggen om miljonair te worden, als we uitgaan van een gemiddeld rendement van 7 procent per jaar. De totale inleg bedraagt dan 148.264 euro.

Besluit die persoon tien jaar te wachten, dan stijgt de benodigde inleg naar 666 euro per maand. In dat geval moet dan in totaal 239.954 euro worden belegd: ruim 91.000 euro meer.

Uiteraard is ook de hoogte van de inleg van grote invloed op het uiteindelijke rendement. Wie vanaf 25 jaar elk jaar 1.000 dollar (1.230 euro) extra inlegt, heeft aan het eind van de rit 200.000 dollar (ruim 246.000 euro) extra opgebouwd. De inleg gaat dan dus vijf keer over de kop, wederom uitgaand van een jaarlijks rendement van 7 procent.

2. Neem ingecalculeerde risico's

Sparen biedt één zekerheid: door inflatie wordt de spaarpot elk jaar minder waard. Wie zijn potje wil laten aangroeien, is daarom aangewezen op beleggen.

Dit gaat wel gepaard met risico's. Hoeveel risico verantwoord is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Maar een aardige vuistregel is: hoe langer uw beleggingshorizon, hoe meer risicovolle beleggingen u zich kunt permitteren. Immers, wie nog veertig jaar voor de boeg heeft, heeft bij een beurscorrectie meer tijd om de portefeuille te laten herstellen dan de belegger die het geld al over twee jaar nodig heeft.

Naarmate het einddoel dichterbij komt, is het dus zaak om te switchen naar wat minder risicovolle beleggingscategorieën, zoals staatsobligaties met een hoge rating. Deze leveren doorgaans wat minder rendement op, maar de risico's zijn ook lager.

Een handige manier om dit te doen is via een targetfonds - ook wel lifecycle fonds genoemd. Dit is een beleggingsfonds dat de verdeling tussen verschillende beleggingscategorieën (zoals aandelen en obligaties) aanpast naarmate de looptijd verstrijkt. Als de einddatum in zicht komt, worden de beleggingsrisico's steeds verder afgebouwd.

3. Beleg niet met geld dat u nodig heeft

Hoe belangrijk beleggen ook is; het is niet verstandig om elke euro te investeren. Zorg ervoor dat u altijd voldoende geld achter de hand heeft voor onvoorziene uitgaven.

Wees vooral voorzichtig bij beleggingen waarbij het geld langere tijd vast moet staan, zoals termijndeposito's. Wie dan eerder geld wil onttrekken is een boete verschuldigd. Bij een aandelenbelegging kunt u wel bij uw geld, maar het is wel vervelend als u uw stukken noodgedwongen moet verkopen als de beurs laag staat.

The Motley Fool adviseert om alleen te beleggen met geld dat u langer dan twee jaar kunt missen.

4. Beleg alleen in zaken die u begrijpt

Jackson Palmer bedacht in 2013 een eigen virtuele munt: de Dogecoin, als een parodie op de hype rond cryptomunten, gebaseerd op een meme van een hond. Beleggers stapten massaal in en de waarde van de munt steeg naar bijna 2 miljard dollar, waarna de waarde van de munt alsnog inklapte.

Dit laat zien dat het onverstandig is om blind achter de kudde aan te lopen. Om de risico's goed te kunnen inschatten is het van belang om alleen te beleggen in zaken die u begrijpt. Zorg dat u weet welke factoren bijdragen aan het rendement en wat de risico's zijn.

5. Zorg voor spreiding

Een mooie afsluiter met deze paasdagen: leg niet alle eieren in één mandje, maar breng zoveel mogelijk spreiding aan in uw portefeuille.

Of het nu gaat om boekhoudfraude, het dieselschandaal of - meer recent - de ophef over het gebruik van data miljoenen Facebookgebruikers door Cambridge Analytica... Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wie al zijn geld in één fonds belegt, loopt een groot risico.

Om de risico's zoveel mogelijk in te dammen, is het zaak uw geld te spreiden over verschillende beleggingscategorieën (aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen enzovoort), markten (zowel ontwikkelde als opkomende markten) en sectoren. Eventuele verliezen in één beleggingscategorie kunnen dan mogelijk worden gecompenseerd door winsten elders in de portefeuille.