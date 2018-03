Nieuwe kooptip van Nico Bakker

We vragen technisch analist Nico Bakker het spits af te bijten met de Kooplijst-updates. Eind vorig jaar zette hij NN Group, Philips en TKH Group op zijn favorietenlijstje.

NN Group

"NN Group zit op zich in een mooie uptrendfase, maar net als bij veel andere aandelen is er wel sprake van een correctiestadium. Binnen de trend is een daling mogelijk tot 34,50 euro. Dat is een belangrijk steunpunt, daaronder gaan we over in een downtrend en geldt geen long-scenario meer. Het is even uitvinden of er voldoende bodemvorming is, want dan kunnen we hervatten richting de 39 euro. Ik zou zeggen: even parkeren en wachten op meer overtuiging."

Philips

"Philips is eigenlijk een stapje verder in een negatieve overgangsfase. Er is nog geen sprake van een downtrend, daarvoor is de steun op 29 euro belangrijk. Daaronder is de laatste kans om uit te stappen. Het is eigenlijk een vervelende fase. Pas boven de 33 euro is de ergste kou uit de lucht, en is het tijd voor additionele aankopen. We zien een grillig speelveld voor de koers van Philips, met een negatief randje."

TKH Group

TKH Group mag ik in hetzelfde kader plaatsen als NN. Op zich is het beeld positief, maar we zitten wel in een volatiele correctie. In dit geval is 50 euro is het kantelpunt: als we daarboven blijven, vervolgen we de uptrend en kunnen we door naar 56 euro en daarna 59 euro. Maar in dit geval is het wachten op witte candles."

Nieuwe tip: Royal Dutch Shell

Welk nieuw aandeel ziet Bakker momenteel als het overwegen waard? "Het ziet er naar uit dat bij S​hell de volatiele correctie afroomt, ik zie goede bodemsignalen. We zagen de afgelopen maanden veel beweging met grote swings omhoog en omlaag. De weekgrafiek herbergt echter koopkansen. We kunnen een rit maken naar 29 euro en hoger en van daaruit is er zicht op een rit naar 35 euro."

"Overigens gelden mijn uitspraken voor de besproken aandelen niet voor offensieve, maar voor trendvolgende beleggers."

Turbulentie op de markt

Bakker wil in het algemeen benadrukken dat het momenteel flink zoeken is naar pareltjes op de beurzen. "Als die er al zijn. We hebben de afgelopen tijd behoorlijk last van turbulentie op de aandelenmarkten, wat het altijd lastig maakt om te navigeren. Het devies luidt om even op de handen te blijven zitten totdat het beeld weer helderder wordt. Het is een fase waar we doorheen moeten. Er zijn goede tijden en turbulente tijden."