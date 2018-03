Profiteren goud en bitcoin van zwakte op beurs?

Een dergelijke daling kan ertoe leiden dat beleggers in paniek raken en ze naar veilige havens zoals bitcoin en goud vluchten, zegt Charles Bovaird van Forbes. De beurzen moeten dan wel in een volwaardige bearmarkt belanden, waarin de aandelenkoersen langdurig in een dalend patroon zitten en er wijdverbreid pessimisme heerst.

Bitcoin

Bitcoin zal waarschijnlijk profiteren als aandelen te lijden hebben van een grote terugval, aldus Tim Enneking, managing director van Crypto Asset Management. Veel marktwaarnemers houden de relatie tussen de aandelenmarkt en bitcoin nauwlettend in de gaten, constateerde Mati Greenspan, senior marktanalist van handelsplatform eToro.

"Tot nu toe hebben we geen stromen uit aandelen gezien in bitcoin", verklaarde Greenspan. Tevens benadrukte hij dat veel handelaren niet geloven dat de recente dalingen in aandelen een berenmarkt vormen. Greenspan stelde dat het grootste deel van de aandelenverkoop tot nu toe afkomstig is van institutionele beleggers en beursrobots.

Retailbeleggers

Greenspan voorspelt daarbij dat indien de crisis werkelijkheid wordt, "het de retailbeleggers zijn die je waarschijnlijk naar digitale assets als cryptomunten zal zien verschuiven."

Volgens Travis Parker is het echter nog iets vroeg om te kunnen stellen hoe cryptomunten zullen reageren op een marktcorrectie. "Cryptomunten hebben zeker enkele van de voordelen van edelmetalen", aldus Parker, chief operating officer van IRA Bitcoin LLC.

"Het is een niet-gecorreleerde activa dat bestand moet zijn tegen marktvolatiliteit en mogelijk zelfs profiteert van een op sentimenten gebaseerde verschuiving naar alternatieve activa", verklaarde hij.

"Echter, een zware marktdaling zal druk uitoefenen op alle zeer hooggewaardeerde activa, aangezien beleggers hun beursverliezen gaan compenseren door winsten uit cryptomunten", aldus Parker.

Goud

Goud zou volgens analisten zeker kunnen profiteren wanneer de aandelenkoersen blijven dalen. Het edelmetaal is niet alleen een effectievere veilige haven dan obligaties, maar het is ook een 'niet-gecorreleerde activa", zei Ron Smith, directeur van trading bij GSI Exchange.

Ook volgens Greenspan vormt goud een goede indicator van het sentiment van veilige havens. "Als het echt fout gaat, kunnen we goud zien pieken."

Goud versus bitcoin

Goud heeft volgens Oliver Isaacs, blockchain-belegger en adviseur, ook nog een paar andere voordelen ten opzichte van bitcoin. "Bitcoin is relatief nieuw en bestaat nog geen tien jaar. In tegenstelling daarmee heeft goud een 10.000-jarige monetaire geschiedenis achter zich en wordt het universeel geaccepteerd."

Verder profiteert goud van een breed scala aan afdekkingsproducten, zoals bijvoorbeeld opties en futures, verklaarde hij. Tot slot benadrukte Isaacs dat goud de standaard is om zich in te dekken tegen mogelijke neerwaartse risico's.