Daling S&P 500 positief voor aandelen

"Het komt niet vaak voor dat de S&P 500 op die manier daalt", zei de oprichter en managing partner bij Fairlead Strategies. "Voor mij is het eigenlijk een positief moment."

In de uitverkoop

De aandelen gingen vorige week in de uitverkoop onder druk van de zorgen over een mogelijke handelsoorlog tussen de VS en China en een koersdaling onder de technologiebedrijven.

De Dow-Jonesindex zakte afgelopen donderdag meer dan 700 punten en begaf zich korte tijd in correctiegebied. De S&P 500-index sloot voor het eerst sinds begin februari onder het 100-dagen voortschrijdend gemiddelde.

Hertestproces

Volgens Stockton, een voormalig BTIG-strateeg, hebben aandelen "een beetje meer van een shakeout nodig... om de correctiefase volwassen te zien worden". De koersval van afgelopen donderdag was volgens haar een 'hertestproces' van de correctie in februari.

Jeremy Zirin, hoofd beleggingsstrateeg bij UBS Wealth Management Research, zei tegen Cnbc dat de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump op donderdag over tarieven voor maximaal 60 miljard dollar aan Chinese import niet zo slecht was. "De economische impact van de tarieven is minder dan een tiende van 1 procent", aldus Zirin.

Behoorlijk bullish

"Het is eigenlijk behoorlijk bullish wat we hoorden", voegde hij eraan toe. "Als je de staal- en aluminiumtarieven als een sjabloon bekijkt, zijn de zaken verwaterd en vervolgens teruggeschaald, dus als je kijkt naar de hele economische achtergrond dan is het nog steeds een zeer goed winstmomentum."

Jason Trennert, voorzitter van Strategas Research Partners, zei dat hij voorzichtig was vanwege andere factoren dan de dreigende handelsoorlog op de markt, waaronder het recente datalekschandaal van Facebook.