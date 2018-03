Top vijf aandelenfondsen eurozone

Morningstar presenteert in dat licht de vijf best presterende aandelenfondsen in de eurozone over de afgelopen twaalf maanden.



Met Brexit vers in het geheugen is de keuze tussen een pan-Europese of een eurozone-belegging nog altijd actueel. De uittreding van de Britten liet beleggers in Europese aandelen weer beseffen dat ook beleggen in Europa wisselkoersrisico’s met zich meebrengt.

Geen vlucht naar eurozone

Desondanks vluchtten beleggers na de Brexit niet massaal in eurozone-aandelen. Integendeel, in de maanden juni tot en met september 2016 onttrokken beleggers per saldo juist geld uit fondsen in deze categorie. Maar liefst 3,7 miljard euro werd er uit de fondsen gehaald. Pas in oktober 2016 keerde de uitstroom weer ten positieve.

Wat volgde was een uitzonderlijk sterk 2017. In het afgelopen jaar stroomde er bijna 8 miljard euro naar de categorie Aandelen Eurozone, hetgeen een record jaar voor de categorie was en ook 2018 is goed begonnen met een instroom van 1,4 miljard euro in januari.

Meer zekerheid in eurozone

Beleggers die in Europa investeren, doen er dus goed aan zich bewust te zijn van de risico’s die ook in deze regio op de loer liggen, op politiek gebied en wat betreft wisselkoersen. Qua wisselkoersen biedt een belegging in de eurozone meer zekerheid.

Top 5

Morningstar stelde een top 5 samen van de best presterende fondsen (waarvan een distributievergoedingvrije aandelenklasse beschikbaar is in Nederland) in de categorie Aandelen Eurozone Large-Cap. De rangschikking is gebaseerd op het rendement over de afgelopen 12 maanden tot en met eind februari 2018.

Morningstar gaat wat dieper in op de drie bovenste aandelenfondsen.

GAM Euroland Value Equity aan kop

“GAM Euroland Value Equity wordt actief beheerd op basis van conventionele waardecriteria. Door de jaren heen heeft het fonds diverse hoofdbeheerders gekend, maar sinds mei 2012 staat het fonds onder beheer van Hans Ulrich Jost."

"Met een weging van bijna 40 procent in de sector financial services, is hij enorm positief gestemd over aandelen zoals Deutsche Bank, UniCredit en Aegon. Daarentegen vindt hij binnen technologie, gezondheidszorg en nutsbedrijven geen enkel aandeel interessant, want deze sectoren zijn helemaal afwezig in de portefeuille.”

First Trust Eurozone AlphaDEX

“First Trust Eurozone AlphaDEX is een ETF die de NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index volgt. Dit is een zogenaamde 'enhanced' index. De index wordt samengesteld door aandelen te selecteren op basis van groeifactoren (waaronder koersstijgingen, omzet/koers-verhouding en omzetgroei) en waardefactoren (zoals boekwaarde/koers-verhouding, kasstroom/koers-verhouding en rendement op activa).”

“Dit proces leidt per 19 maart tot een aanzienlijke overweging in vastgoed en industriële bedrijven, wat ten koste gaat van de allocatie naar financiële waarden en defensieve consumentengoederen. Tevens kent het fonds een flinke overweging naar mid-caps.”

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth

“WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth heeft weer haar geheel eigen aanpak en heeft meer een focus op dividend, gecombineerd met groei- en kwaliteitsfactoren, waaronder lange termijn verwachte winstgroei, historisch drie jaars-rendement op het eigen vermogen en historisch drie jaars-rendement op activa.”

“De sectoren cyclische consumentengoederen, industriële bedrijven en voornamelijk de technologiesector zijn overwogen. Binnen die laatste sector vinden we ASML en Amadeus IT Group als grootste posities en overwegingen binnen de portefeuille.”

