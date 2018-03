Vergeet staal, denk digitaal

Dat schrijft Martine Hafkamp in haar column op Belegger.nl.

Digitale wedloop

Qualcomm wordt als strategisch te belangrijk gezien bij de wereldwijde introductie van 5G, het volgende mobiele netwerk. Deze laatste ontwikkeling heeft veel grotere consequenties dan een naderende staaloorlog. Er is namelijk een enorme wedloop gaande tussen de beide economische grootmachten om op digitaal gebied de dominante positie te verwerven.

Lange tijd gold ‘ontwikkeld door Apple, geassembleerd in China’ als de manier waarop het werkte in de wereld van de technologie. Technologie kwam tot stand doordat de Verenigde Staten het brein en China de spierkracht leverden.

Chinese techgiganten

Recente ontwikkelingen maken echter duidelijk dat deze vuistregel niet langer opgaat. China heeft in navolging van de Verenigde Staten zelf ook tech-giganten voortgebracht. De marktkapitalisatie van AliBaba en Tencent benadert, zo niet overstijgt, die van de Amerikaanse Big Five.

China is inmiddels koploper op het gebied van online betalen. Tencent bijvoorbeeld functioneert als een soort bank. De Chinese technologie wordt over de hele wereld geëxporteerd. Het land heeft de snelste supercomputer en bouwt ’s werelds meest extravagante onderzoekscentrum voor kwantumcomputers.

VS wordt nerveus

Het is dan ook niet zo vreemd dat men in de Verenigde Staten nerveus wordt. Er is inmiddels een onderzoek gestart naar de vermeende Chinese diefstal van intellectueel eigendom ter grootte van een bedrag van meer dan 1.000 miljard dollar. Eerder dit jaar nam het Congres een wet aan die de handel met Chinese telecomgiganten verbiedt.

Eric Schmidt, voormalig bestuursvoorzitter van Alphabet, voorziet dat China de Verenigde Staten op het gebied van Artificiële Intelligentie voorbij zal streven. Tegen deze achtergrond moet het afschieten van de overname van Qualcomm door de Amerikaanse regering dan ook gezien worden. Het is echter maar zeer de vraag of dit het juiste antwoord is op de Chinese dreiging.

Sillicon Valley

Silicon Valley was, en is dat nog steeds, tientallen jaren het epicentrum van bijna alle nieuwe technologische ontwikkelingen in de wereld. Het bolwerk van innovatie is niet zomaar uit het niets ontstaan. Het was het uitvloeisel van een andere wedloop om suprematie op het gebied van de ruimtevaart tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in de jaren ’50 en ’60.

De grootschalige investeringen, mede onder toezicht en gestimuleerd de staat, leidden tot een broedplaats van technologische innovatie. Zoals zo vaak was nieuwe technologie een uitvloeisel van de hang naar militaire suprematie.

Golf van immigranten

Daar kwam de enorme golf van goedgeschoolde immigranten uit alle hoeken van de hele wereld nog bij. Silicon Valley mag dan wel Amerikaans grondgebied zijn, de bewoners komen overal vandaan. Juist de interactie tussen al deze slimme mensen leidde tot grootschalige vernieuwing. Zo was Steve Jobs de zoon van een Syrische wetenschapper.

Daar zit hem nu net de kneep. De huidige Amerikaanse president tracht niet alleen de stroom van immigranten naar de Verenigde Staten in te dammen, hij heeft bovendien een forse reductie aangekondigd in de uitgaven van de overheid aan onderzoek en ontwikkeling. Alleen de militaire uitgaven ontspringen de dans.

5G

Om de Chinese uitdaging de komende jaren het hoofd te kunnen bieden is meer nodig dan het heffen van importtarieven en het slopen van handelsovereenkomsten. De ontwikkelingen op het gebied van 5G, ook wel ‘the next big thing’ op technologiegebied genoemd, zullen de komende periode duidelijk maken wie in de toekomst de bovenliggende partij wordt in de technologie wedloop.