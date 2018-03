Waarom beurzen zo heftig reageren op importheffingen

Het besluit van de Amerikaanse overheid begin maart om importtarieven in te voeren op staal en aluminium leidde destijds ook al tot een forse uitverkoop op de beurzen, maar in de daaropvolgende weken werden deze verliezen grotendeels weer weggewerkt, merkt William Watts van MarketWatch op. Hij vraagt zich dan ook af of dat nu ook weer gaat gebeuren.

Watts somt een aantal factoren op waar beleggers in de komende tijd op moeten letten, zoals het dalende beurssentiment. "Op zichzelf hebben de tarieven die donderdag zijn uiteengezet geen grote impact op de economie, zelfs als ze volledig worden geïmplementeerd, maar dat hoeft niet per se te dicteren hoe marktdeelnemers zullen reageren", zei Andrew Hunter, Amerikaanse econoom bij Capital Economics.

Zoals de marktreactie laat zien, "is er een duidelijk risico dat het sentiment blijft verslechteren. En de schade van een verdere escalatie van het handelsconflict met China zou veel groter kunnen zijn", waarschuwde Hunter.

Wraak van China

Inderdaad, de zorgen voor beleggers kunnen meer te maken hebben de vrees voor mogelijke vergelding en escalatie. De Chinese regering bekritiseerde de strafmaatregelen en zei met noodzakelijke maatregelen te komen. Zo heeft het land al een lijst van meer dan 100 Amerikaanse producten opgesteld waarvan mogelijk de importheffingen worden verhoogd.

"Voor bedrijven die verkopen aan China of zelfs aan een ander land buiten de Verenigde Staten, zijn de effecten waarschijnlijk negatief. Daarom reageren markten opnieuw zo hevig. Zelfs de resultaten van de meest gunstige scenario's zouden slechter kunnen zijn, economisch gezien, dan de huidige situatie", zei Brad McMillan, chief investment officer bij Commonwealth Financial Network.

Geen paniek

Dat betekent niet dat beleggers in paniek moeten raken, stelde McMillan. Want ondanks de retoriek is er tijd voor onderhandelingen. Beijing heeft aangegeven dat het aanvankelijk vergeldingsrechten opstelt tegen een reeks landbouwproducten, van sojabonen tot levende varkens. Die zijn gericht op producten uit de zogenoemde Amerikaanse boerenstaten die Trump steunden bij de presidentsverkiezingen van 2016.

Hunter, die opmerkt dat de eerder aangekondigde aluminium- en staaltarieven zijn afgezwakt, voerde aan dat het niet ondenkbaar is dat Chinese functionarissen een kleine concessie kunnen doen waardoor Trump de overwinning kan claimen. Anderen waarschuwen echter voor het onderschatten van de bereidheid van China om wraak te nemen.

"President Xi Jinping heeft de afgelopen jaren het beeld van een sterke man gekoesterd en het zou heel verrassend zijn als hij geen represailles zou nemen", zei Ian Shepherdson, hoofdeconoom bij Pantheon Macroeconomics. "Niets verzamelt meer steun aan het thuisfront dan wanneer je een externe dreiging onder ogen ziet, zelfs van iemand wiens acties je zelf hebt uitgelokt."

Pantheon zal zijn groeiprognoses voor dit jaar terugschroeven als gevolg van de Trump-tarieven, afhankelijk van hoe agressief China reageert: "en de aandelenmarkt heeft al een eigen oordeel uitgesproken", aldus Shepherdson.

Waar moeten beleggers naar kijken?

Beleggers die zich zorgen maken over de mogelijke schade aan de wereldwijde groei als gevolg van de toenemende spanningen in de handel moeten aandacht besteden aan acties van 's werelds grootste economieën, vooral op het vlak van tarieven die zijn gericht op niet-biologische goederen, zei Peter Donisanu, beleggingsstrateeg van Wells Fargo Investment Institute.

Dat betekent dat naast de VS en China, beleggers ook naar Japan, Mexico en Canada moeten kijken, omdat zij belangrijke handelspartners zijn van 's werelds grootste economieën, zei hij, en vooral moeten opletten welke producten worden getroffen.

"We zouden ons steeds meer zorgen moeten gaan maken over het beleid van deze grote economieën wanneer de maatregelen specifiek gericht worden op de handel in auto's, auto-onderdelen, elektronica, aardolieproducten, elektronica en machines", waarschuwde Donisanu.