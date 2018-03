'Brexit goed voor Amsterdam'

Het onderzoek laat zien dat Britse beleggers de toekomst van de concurrentiepositie van de Britse markt iets rooskleuriger zien. Dit jaar verwachten iets minder Britse respondenten dat brexit de concurrentiepositie van hun thuismarkt heeft verslechterd (van 74 procent in juli 2016, 70 procent in 2017 naar 68 procent nu).

Toch verwacht 64 procent van Britse respondenten dat brexit een negatieve impact zal hebben op hun mogelijkheden om het beste talent aan te trekken. 67 procent verwacht dat hun bedrijven de eigen aanwezigheid in het Verenigd Koninkrijk zullen verkleinen.

Wel of geen delegatierestricties

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 80 procent van de ondervraagde beleggingsprofessionals uit de hele wereld door brexit rekenen op lagere Britse beleggingsrendementen. In de EU (exclusief het Verenigd Koninkrijk) ligt dit percentage zelfs op 90 procent.

De meeste respondenten in het Verenigd Koninkrijk (51 procent) verwachten dat de Britse regelgeving omtrent financiële markten geharmoniseerd zal blijven met de EU. Echter, maar weinig respondenten in het Verenigd Koninkrijk of wereldwijd zijn positief over delegatierestricties (zoals outsourcing van portfoliobeheer). Met name respondenten in China (52 procent) en het Verenigd Koninkrijk (49 procent) zijn van mening dat delegatierestricties negatief zullen uitpakken voor investeerders.

I Amsterdam

Goed nieuws voor Amsterdam. Uit het onderzoek komt naar voren dat Frankfurt het meeste baat zal hebben bij brexit, gevolgd door Parijs, Dublin, Luxemburg en Amsterdam. Parijs is de grootste stijger, en stijgt van de vierde plaats naar een gedeelde tweede plaats, en Amsterdam dringt de top 5 binnen en duwt daarmee New York naar de zesde plaats.