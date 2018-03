Allianz: Zonnige voorspelling over dividenden

Op staatsobligaties op veel ontwikkelde markten valt al enige tijd nauwelijks of zelfs helemaal geen rendement te behalen. Daarom zoeken steeds meer beleggers hun toevlucht tot dividend als middel om inkomsten te genereren.

In een nieuw rapport sommen Hans-Jörg Naumer en Stefan Scheurer van Allianz Global Investors (AllianzGI) vijf redenen op waarom dividend in de huidige marktomgeving inkomensstabiliteit en zelfs inkomensgroei kan genereren.

1. Dividendratio is op pre crisis-niveau

Van het uitkeren van dividend gaat een heel sterk positief signaal uit. Als bedrijven besluiten om het dividend te verminderen of te schrappen, leidt dat vaak tot felle koersreacties. Bedrijven doen dan ook meestal hun uiterste best om dividendbetalingen veilig te stellen.

Hoeveel winst per aandeel een bedrijf uitkeert als dividend wordt weergegeven met de zogeheten pay-out ratio. Hoe hoger dit cijfer is, hoe meer dividend een bedrijf naar verhouding uitkeert.

In Europa bedraagt deze ratio ongeveer 80 procent. Dat cijfer ligt inmiddels aanzienlijk boven het pre-crisisniveau. In de Verenigde Staten en Azië is de uitkeringsratio een stuk lager: ongeveer 50 en 45 procent. Dat biedt volgens AllianzGI ruimte voor bedrijven om hun dividenduitkeringen verder op te schroeven.

2. Hoge vrije kasstroom

AllianzGI signaleert ook dat bedrijven op dit moment beschikken over een aanzienlijke vrije kasstroom. De nettokasstroom van Amerikaanse bedrijven in verhouding tot het Amerikaanse bruto binnenlands product (bbp) is bijvoorbeeld ongeveer 13 procent, en nadert zelfs het recordniveau van 2011.

3. Reflatie

AllianzGI vermoedt verder dat de kapitaalmarkten zich opmaken voor 'reflatie'. Dit is een situatie waarbij de overheid via belastingverlagingen of andere maatregelen probeert de economische groei aan te wakkeren, waardoor ook de inflatie stijgt.

AllianzGI wijst erop dat de economische indicatoren in de Verenigde Staten verbeteren, mede dankzij de hogere overheidsuitgaven en het omvangrijke pakket aan belastingverlagingen dat de VS gaat doorvoeren.

Dit leidt tot sterkere winstvooruitzichten voor bedrijven en dat kan positief uitpakken voor de hoogte van dividenduitkeringen.

4. Belangrijkere rol van dividend

De solide groei van de wereldeconomie en de huidige waarderingen op 's werelds belangrijkste aandelenmarkten duiden er volgens AllianzGI op dat het dividend een belangrijk onderdeel zal vormen van de performance van aandelen.

Uit berekeningen van de onderzoekers blijkt dat dividendinkomsten tussen 1972 en 2017 voor 38 procent bijdroegen aan de totale rendementen op aandelen van de MSCI Europe-index. In Noord-Amerika en Azië was dat ongeveer een derde.

5. Anker in tijden van onrust

Als het monetaire beleid en de wereldwijde geopolitieke situatie leiden tot een toenemende volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen, kunnen dividenden volgens Naumer en Scheurer mogelijk een rol spelen als anker van stabiliteit.

In tijden van dalende koersen bieden dividendinkomsten vaak een gedeeltelijke of soms zelfs volledige compensatie voor koersverliezen, zo schrijven zij in hun rapport.

