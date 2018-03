De tien best renderende dividendaandelen van Buffett

Maar welke van de dividendaandelen van Buffett bieden op dit moment de hoogste opbrengst? Om daar achter te komen, maakte Brain Feroldi van The Motley Fool een lijst van alle dividendaandelen in zijn portefeuille en rangschikte deze op basis van de opbrengst.

Bekijk de 10 aandelen hier.

Is het zinvol om deze aandelen nu te kopen?

Dividendzoekende beleggers kunnen in de verleiding komen om de portefeuille van Buffett gewoon te spiegelen door de aandelen van alle tien bedrijven op de lijst vandaag te kopen. Echter, na een gedetailleerde bestudering van de aandelenbelangen van Berskshire en de recente acties van het bedrijf is het volgens Feroldi duidelijk dat veel van deze bedrijven met uitdagende groeivooruitzichten worden geconfronteerd waardoor ze wellicht geen ideale beleggingen zijn.

STORE Capital en Philips 66 zijn volgens hem twee opmerkelijke uitzonderingen. De eerste is het favoriete Real Estate Investment Trust (REIT) van Buffett. Een REIT komt overeen met het vastgoedcertificaat in Nederland. REIT's worden verhandeld op de belangrijkste beurzen in de VS en beleggen rechtstreeks in vastgoed of via hypotheken.

STORE Capital

STORE Capital is waarschijnlijk het enige bedrijf op deze lijst waarvan de meeste beleggers nog niet hebben gehoord. Buffett is al in 2017 begonnen met het kopen van aandelen van deze vastgoedbelegging en is momenteel eigenaar van ongeveer 10 procent van het bedrijf.

Het bedrijfsmodel is om vrijstaande gebouwen te kopen en vervolgens uit te lenen aan servicegerichte retailers als auto-servicecentra, gezondheidsclubs en restaurants. De bezettingsgraad van de onderneming bedroeg eind 2017 99,6 procent, een opmerkelijk hoog percentage.

De onderneming blijft volgens Feroldi in de groeimodus en lijkt een enorme hoeveelheid ruimte over te houden voor toekomstige uitbreidingen. Met een solide bedrijfsmodel op zijn plaats, lijkt het dividend van STORE klaar voor groei.

Phillips 66

Buffett heeft niet veel belangen in beursgenoteerde energiebedrijven, maar een belangrijke uitzondering is Phillips 66. Buffett heeft miljarden geïnvesteerd in de raffinage-gigant sinds hij voor het eerst aandelen begon te kopen in 2012.

Hoewel Buffett het redelijk goed heeft gedaan met zijn investering in Phillips 66, werd onlangs bekend dat hij 3,3 miljard dollar aan aandelen aan het bedrijf terug verkoopt. Je zou denken dat die stap ontevredenheid met het bedrijf vertegenwoordigt, maar Buffett heeft zelf verklaard dat hij zijn eigendomsbelang onder de 10 procent wil brengen zodat hij niet langer te maken heeft met extra regelgeving.

In feite bevestigde Buffett dat hij de vooruitzichten van de raffinaderij nog steeds waardeert en van plan is om zijn resterende positie in de onderneming voor de lange termijn te behouden.

Nieuwe dividenddynamo

De toekomst van Phillips lijkt ook sterk dankzij het recente herstel van de energieprijzen. Met de toevoeging van verschillende nieuwe projecten die online komen, lijkt dit aandeel een nieuwe dividenddynamo te zijn die de moeite waard is voor beleggers.

Lees ook: Drie aandelen voor Warren Buffett-fans