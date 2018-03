Dit zijn de beste ondergewaardeerde aandelen

De meest aantrekkelijk gewaardeerde aandelen zijn momenteel te vinden in de gezondheidszorg. Ook in enkele andere sectoren zijn interessante koopjes te vinden, zoals Shell en Unilever. Dat blijkt uit de maandelijkse lijst van aantrekkelijkst gewaardeerde largecap aandelen wereldwijd van Morningstar.

Volgens Morningstar zijn de wereldwijde aandelenindices ondanks de recente beurscorrectie nog altijd overgewaardeerd, al is er wel wat lucht uit de koersen ontsnapt.

Toch heeft de fondsenspecialist ook deze maand weer een lijst kunnen samenstellen van de meest aantrekkelijk gewaardeerde largecap aandelen ter wereld: de Large Cap Global Core Pick List. De bedrijven die Morningstar heeft geselecteerd, hebben volgens de fondsenspecialist concurrentievoordelen voor de lange termijn en zijn daarnaast ondergewaardeerd.

De lijst wordt gedomineerd door Amerikaanse aandelen en wereldwijde aandelen die worden verhandeld op Wall Street. Maar er komen ook Nederlandse namen in voor. Unilever en Shell worden deze maand aan de lijst toegevoegd, terwijl Philips verdwijnt.

Deze sectoren zijn ondergewaardeerd

Van alle sectoren heeft gezondheidszorg op dit moment de laagste waardering: deze sector noteert op 81 procent van de reële waarde ofwel de fair value.

Ook in de sectoren energie, industrie, vastgoed, telecom, nutsbedrijven en consumentengoederen (zowel duurzame als basisconsumptiegoederen) ziet Morningstar aantrekkelijke koopkansen. Deze sectoren noteren allemaal op minder dan 90 procent van hun fair value.

De totale lijst noteert 87 procent van de fair value. Ter vergelijking: bij de S&P 500 aandelen die analisten van Morningstar volgen tezamen is dat 102 procent van de fair value. De laatstgenoemde fondsen zijn dus per saldo overgewaardeerd en dus nog steeds relatief duur.

Gezondheidszorg

In de sector gezondheidszorg verdwijnen het oer-Hollandse Philips en het Amerikaanse Cardinal Health (fabrikant van medische artikelen, zoals infuuspompen, injectienaalden en diagnostische apparatuur) van de lijst.

Zij maken plaats voor de Amerikaanse biotechbedrijven Biogen en Celgene. "Biogen heeft een sterke winstgevendheid bereikt met drie belangrijke geneesmiddelen op het gebied van oncologie en neuro-immunologie. Daarnaast heeft een nieuw middel tegen MS het marktleiderschap op dat gebied verder versterkt", licht Morningstar-analist Karen Andersen de keuze voor Biogen toe. Zij denkt dat dit bedrijf door de nadruk op onderzoek en ontwikkeling zijn voorsprong zal weten te behouden.

Duurzame consumentengoederen

De sector consumer discretionary (duurzame consumentengoederen) verwelkomt online reisbureau Expedia en Tractor Supply (leverancier voor de agrarische sector).

"Expedia heeft een toonaangevend netwerk van travel services opgebouwd en dat heeft een sterk klantenbestand opgeleverd", legt Morningstar-analist Dan Wasiolek uit. Hij verwacht wel dat de concurrentiedruk zal toenemen, door consolidatie bij andere aanbieders en door het gevecht om een plek in opkomende markten. Maar in opkomende markten, waaronder China, heeft Expedia wel belangrijke partnerships weten te sluiten met lokale partijen.

Morningstar verwijdert twee aandelen uit de lijst: het Amerikaanse kledingbedrijf Under Armour en reiswebsite TripAdvisor.

Consumer staples

In de sector consumer staples (consumptiegoederen en levensmiddelen) wisselen drie bedrijven van plaats.

Nieuwkomers zijn:

Reckitt Benckiser (Strepsils, Durex en Cilit Bang)

General Mills (Häagen-Dazs en Bugles)

Unilever (Unox, Becel, Knorr, Omo en Dove)

Zij nemen de plaats in van de Amerikaanse snack- en koffieproducent Mondelez International (bekend van onder andere Stimorol, Toblerone, Milka en LU), bierbrouwer Anheuser-Busch InBev en Campbell Soup (fabrikant van blikken soep en sauzen).

Analist Erin Lash wijst bij General Mills op de sterke merken en de kostenvoordelen van het bedrijf. Grote retailers kunnen volgens haar niet om het bedrijf heen. "Bovendien verwachten wij dat het rendement op geïnvesteerd vermogen hoger zal blijven dan de kapitaalkosten, zelfs in een dalende markt."

Volgens Lash werkt General Mills aan innovaties die meeliften op consumententrends, zoals natuurlijke en biologische voeding. De schaalgrootte en kostenefficiency zorgen voor veel middelen om te investeren in toekomstige groei. Dat businessmodel blijft op lange termijn werken."

Industrie

Nieuw in de lijst met ondergewaardeerde aandelen in de industriële sector is het Duitse elektronicaconcern Siemens. "Siemens is een sterke innovator in technologie, die bovendien wereldwijd een leidende positie heeft in electrical engineering", meent Morningstar-analist Jeffrey Vonk.

Omdat Siemens bezig is om de diverse activiteiten van het conglomeraat beter te stroomlijnen, zal volgens Vonk een beter gefocust bedrijf ontstaan, dat duidelijke investeringskeuzes maakt. "De vereenvoudiging van het concern moet het beter bestand maken tegen cyclische effecten", aldus Vonk.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Continental Holdings vliegt uit de lijst.

Nieuwkomers in de energiesector zijn de Nederlands-Britse energiereus Royal Dutch Shell en het Amerikaanse Andeavor. Zij wisselen stuivertje met de Franse oliemaatschappij Total en het Amerikaanse gasbedrijf Range Resources.

Financials

In de financiële sector worden drie bedrijven aan de lijst toegevoegd:

Mitsubishi UFJ Financial Group (Japans financieel conglomeraat)

Canadian Imperial Bank of Commerce

Franklin Resources

Dat gaat ten koste van de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock, de Franse zakenbank Société Générale en de Britse Lloyds Banking Group.

IT

De grootste opschudding is wederom te zien in de lijst met IT-bedrijven: hier vinden maar liefst zeven wisselingen plaats.

Nieuwkomers zijn:

Motorola Solutions uit de VS

Kyocera uit Japan

Analog Devices

Canon

Alibaba Group

Altaba

Facebook

Zij nemen de plaats in van Adobe Systems (Amerikaanse softwareproducent), Broadcom (Amerikaanse chipfabrikant)., LM Ericsson Telephone (Zweeds telecombedrijf), Nokia Oyj (Fins telecombedrijf), Skyworks Solutions (Amerikaans bedrijf in de halfgeleiderindustrie), CSRA (Amerikaanse IT-leverancier) en Qorvo (Amerikaans chipfonds).

Grondstoffen

De grondstoffensector neemt afscheid van Mosaic (Amerikaanse leverancier aan de landbouw). CRH wordt aan de lijst met ondergewaardeerde aandelen toegevoegd. Vorige maand was het nog andersom.

In de vastgoedsector wisselt het Amerikaanse Vornado Realty (gespecialiseerd in kantoren en retailvastgoed) van plek met Welltower (Amerikaans bedrijf dat is gespecialiseerd in zorgvastgoed).