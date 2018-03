Rijk worden? Wees bereid de helft te verliezen

Toch heeft het Orakel van Omaha goede en slechte tijden doorgemaakt en is er een prijs te betalen voor rijkdom op de lange termijn, schrijft The Motley Fool.

In plaats van de heersende houding onder marktpartijen dat de negen jaar oude stierenmarkt nog lange tijd zou kunnen doorgaan, waarschuwt Buffett in zijn laatste jaarlijkse brief aan aandeelhouders dat verliezen van 50 procent of meer niet alleen mogelijk, maar ook onvermijdelijk zijn.

De ups en downs van Berkshire-aandelen

Buffett heeft met Berkshire buitengewone resultaten behaald. Tussen 1965 en 2017 groeide de boekwaarde van de onderneming met een gemiddeld jaarlijks percentage van 19 procent, wat zich vertaalde in koerswinsten van bijna 21 procent per jaar gemiddeld. Die marktwinst is meer dan het dubbele van het gemiddelde jaarlijkse rendement van de S&P 500-index van ongeveer 10 procent over dezelfde periode.

Maar als je meer kijkt naar kortetermijnbewegingen van aandelen, dan gaan ze niet in een rechte lijn omhoog. "Aandelen schommelen en lijken schijnbaar los te staan van een jaarlijkse stijging van hun onderliggende waarde", verklaarde Buffett. Het resultaat is prijswillekeur op korte termijn voor aandelen, en beleggers kunnen er geen vertrouwen in hebben dat de prijs van een aandeel op de markt op elk moment een verband met de intrinsieke waarde zal hebben.

Vreselijk presteren

Dat geldt zelfs voor de aandelen van Berkshire Hathaway. Ondanks de grote winsten voor langetermijnaandeelhouders, heeft het bedrijf verschillende perioden gezien waarin Berkshire op absolute basis vreselijk presteerde. De meeste van die neerwaartse periodes kwamen op momenten dat ook de algehele markt het slecht deed.

Enkele van de slechtste periodes zijn onder andere: van maart 1973 tot januari 1975 toen het aandeel 59,1 procent in waarde daalde, van 2 tot 27 oktober 1987 zakte de koers 37,1 procent en van juni 1998 tot maart 2000 werd 48,9 procent verloren. Tijdens de financiële crisis zakte het aandeel van september 2008 tot maart 2009 50,7 procent.

Dinosaurus

De daling tussen 1998 en 2000 is wel uitzonderlijk. In die tijd was de technische sector namelijk booming en trok de hele markt omhoog. Berkshire-aandelen presteerden tijdens die periode vreselijk slecht met een daling van 20 procent in 1999, terwijl de S&P 500 met 21 procent steeg.

Velen noemden Berkshire destijds een dinosaurus die vast zat in een mentaliteit van de oude economie - een mening die alleen maar werd versterkt door beweringen van Buffett dat hij niet zou investeren in technische aandelen waarvan hij de bedrijven niet voldoende begreep.

Hoe te profiteren van grote verliezen

Buffett waarschuwde in zijn laatste aandeelhoudersbrief om vergelijkbare crashes te verwachten als in het verleden. "In de volgende 53 jaar zullen onze aandelen (en anderen) dalingen ervaren die lijken op die uit het verleden. Niemand kan u vertellen wanneer dit zal gebeuren. Het licht kan op elk moment van groen naar rood gaan zonder te pauzeren bij geel", aldus Buffett.

Toch ziet de beurslegende die koersdalingen niet als negatief voor langetermijnbeleggers. Degenen die over de financiële middelen beschikken, kunnen volgens hem juist profiteren van die dalingen door geld aan het werk te zetten tegen aantrekkelijke waarderingen, een van de grootste bronnen van outperformance op lange termijn.

Slimme voorwaarden

Ontelbare keren heeft Berkshire zijn ruime oorlogskas kunnen gebruiken als een belangrijke bron van laatste redmiddel voor noodlijdende bedrijven die wanhopig op zoek zijn naar een financiële levensader. De voorwaarden die Berkshire heeft kunnen bedingen, hebben indrukwekkende winsten opgeleverd ten voordele van de eigen aandeelhouders.

Emoties overwinnen

Het probleem voor de meeste beleggers is dat de ongemakkelijkste tijd om in de markt te investeren, juist is wanneer deze zich in de diepte stort. Angst om geld in aandelen te stoppen en onmiddellijk verdere aanzienlijke verliezen te zien, kan zelfs de meest ervaren beleggers verlammen om de trekker over te halen voor wat uiteindelijk een van hun meest succesvolle investeringen kan zijn.

Voorbereiden is volgens Buffett de sleutel. Als je mentaal van tevoren uitspeelt wat je waarschijnlijk midden in een scherpe neergang zult voelen, heb je een grotere kans om je emoties op het moment te overwinnen. Buffett heeft zich altijd emotioneel kunnen losmaken van zijn investeringsbeslissingen en dat is een essentieel onderdeel geweest van zijn succes in zijn carrière.