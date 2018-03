Beursgangen: Inschrijven of niet?

Nico Inberg van IEX Premium maakte met zijn team van de bedrijven een eerste analyse om te zien of beleggers er verstandig aan doen op deze beursgangen in te schrijven. Hoewel drie totaal verschillende bedrijven, hebben ze één ding gemeen. Bij alledrie de IPO's zijn de bestaande aandeelhouders de verkopende partij en vloeit er geen cent naar het bedrijf zelf.

Inberg: "Verkoop van een bedrijf door de bestaande aandeelhouders, ook wel cashen genoemd, hoeft niet meteen een rode vlag te zijn. Bij elke transactie is een verkoper betrokken. Het is echter wel iets om in het achterhoofd te houden. Bij B&S bijvoorbeeld doen de eigenaren het om hun bezittingen te spreiden. Bij zakenbank NIBC daarentegen is eigenaar J.C. Flowers al een tijdje op zoek naar een koper en lijkt het erop dat de Amerikanen graag van de kleine niche zakenbank af willen."

We lopen met Inberg één voor één de bedrijven even na.

Alfen: Laadpalenfabrikant

Laadpalenfabrikant Alfen is momenteel eigendom van het Twentse private equity bedrijf Infestos. Alfen maakt onder andere laadpalen voor elektrische auto's en transformatorsystemen voor het bedrijfsleven. "Het bedrijf ziet enorme kansen in de komende jaren en rekent op een verdere omzetgroei van wel 40 procent per jaar", meent Inberg.

Over boekjaar 2017 werd echter slechts 1,7 miljoen euro nettowinst gemaakt. "De vraagprijs van de verkopende partij betekent gerekend naar deze winst een koers/winstverhouding van ruim boven de 100. Daar moet dus ook wel flink wat groei tegenover staan."

B&S Group: Groothandel en distributie

B&S is een internationale groothandel en distributeur van fast moving consumentengoederen, werkzaam in een aantal verschillende nichemarkten. Het gaat dan om tax free-winkels op luchthavens, belevering van schepen en cruiseschepen en van militaire missies in het buitenland.

"Het bedrijf combineert als het ware groothandelsactiviteiten met de rol van distributie en retail", zegt Inberg. "Rond het bedrijf hangt een sfeer van ondernemingsgeest, waardoor snel op nieuwe kansen wordt ingesprongen. Die nichemarkten zijn natuurlijk de kracht, want daar kom je niet zo snel tussen. B&S concurreert vooral lokaal en er is niet echt een andere grote speler die op dit terrein actief is."

B&S belooft een groei van 10-13 procent van de jaarlijkse omzet en een winstgroei van tussen de 10 en 15 procent. "Oprichter en grootaandeelhouder Willem Blijdorp heeft momenteel nog 69,5 procent van de aandelen in handen. Dit pakket gaat bij een succesvolle emissie terug naar 50,8 procent", aldus Inberg.

NIBC: niche zakenbank

Het derde bedrijf dat de spotlights opzoekt, is zakenbank NIBC. Deze Haagse zakenbank werd tien jaar geleden gekocht door J.C. Flowers, een Amerikaanse investeerder, met de bedoeling het binnen enkele jaren weer naar de beurs te brengen. "Dat lukte niet door de geringe belangstelling, maar misschien is momenteel het klimaat wat gunstiger", zegt Inberg.

"NIBC is een kleine zakenbank die vooral de zakelijke markt bedient en het niet van particulieren moet hebben. Dat betekent ook dat het voor funding afhankelijk is van externe financiering en geen goedkoop spaargeld van spaarders binnenkrijgt."

Inschrijven of niet?

Inschrijven of niet? "Dat heeft ook te maken met de instelling van de belegger zelf. In het begin van deze eeuw schreven veel beleggers blind in op nieuwe IPO's omdat de koers de dagen erna meestal omhoog ging. Inmiddels is het risicobesef teruggekeerd op de beurs, zeker gezien de correctie begin februari."

Of het verstandig is in te schrijven, wil Inberg niet zomaar vertellen. "De analyses op IEX Premium zijn duidelijk hierover, onze leden weten waar ze aan toe zijn en hoe te handelen."

Lees hier de analyses over Alfen, B&S Group en NICB bij IEX Premium (Let op, paywall!).