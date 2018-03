Drie redenen waarom het er zonnig uitziet voor aandelen

Waarschijnlijk wel, denken Howard Gold en Mark Hulbert, columnisten bij MarketWatch en Sam Stovall van CRFA Research. De markten worden namelijk gedreven door fundamentals, en die fundamentals zien er voorlopig erg solide uit, zo stellen zij.

Winsten

Ten eerste is de winstgroei op de Amerikaanse markt sterk. Zo’n 73 procent van de bedrijven in de S&P 500 rapporteerde over het vierde kwartaal cijfers die de verwachtingen op Wall Street overtroffen.

Nu is dat niet uitzonderlijk, maar 77 procent heeft ook de omzetverwachtingen overtroffen, en dat is het hoogste percentage sinds FactSet de cijfers bijhoudt in 2008. Managementteams zijn een ster in het opvijzelen van winstcijfers, maar met omzetten kun je niet knutselen.

Zo lang de winsten in dit tempo groeien, en die kans is groot gegeven de sterke economische groei, zullen de markten verder stijgen. De gemiddelde koerswinstverhouding in de S&P 500 is 17 x de winst. Dat is boven het vijfjarig gemiddelde van 16 x, maar zeker niet buitensporig gezien de sterke winsten en de rentestand, wat ons op het tweede punt brengt.

Rente

De rente is nog altijd laag en stabiel. Er was nogal wat onrust afgelopen maand toen het rendement op 10-jarige Treasuries de ‘magische’ 3 procent naderde, waarop experts als Bill Gross en Jeff Gundlach stelden dat de meer dan 35 jaar durende bullmarkt in obligaties over zou zijn.

Het rendement piekte op 2,94 procent op 21 februari, maar viel daarna weer iets terug naar 2,83 procent. En ja, dat is hoger dan de stand van afgelopen september (2,06 procent), maar we hoeven ons pas zorgen te maken als het aanzienlijk boven de 3 procent komt, zo vindt Gold.

En wellicht schotelt de Fed ons dit jaar vier renteverhogingen voor in plaats van de verwachte drie, maar dan nog zal dat niet tot spannende rentestanden leiden.

Inflatie

Tot slot is de groei van het binnenlands product in de VS ook solide, hoog in de 2 tot 3 procent-range, terwijl de inflatie beperkt is. De kerninflatie, dus de consumentenprijsinflatie minus voedsel en energie, kwam afgelopen maand in de VS uit op 1,8 procent, iets onder de verwachtingen.

Sterke winsten en economische groei, in combinatie met lage rentes en lage inflatie: wat willen we nog meer? Natuurlijk zijn er genoeg factoren om zorgen over te maken, maar deze belangrijke punten wijzen in het voordeel van aandelen.