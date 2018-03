Pensioensector stapt uit hedgefondsen

Voor de pensioensector zijn rust en zekerheid een groot goed. Hevige koersfluctuaties kunnen de sector zwaar onder druk zetten. Want wat voor ellende kwam er niet allemaal over de Nederlandse pensioensector heen gedurende de crisisjaren 2008-2009. De dekkingsgraden kelderden, de bevolking sidderde en De Nederlandsche Bank werd strenger en strenger.

Er waren maar een paar onderdelen in de portefeuille die destijds diende als baken van hoop en troost. Eentje daarwas de blootstelling aan hedgefondsen. Terwijl de aandelenbeurzen fors daalden, boekten de hedgefondsen juist enorme winsten. De hedgefondsmanagers maakten hun naam als tegendraadse beleggers meer dan waar. Het was dus niet verwonderlijk dat zij tijdens en na de crisis steeds meer geld kregen toevertrouwd.

Dikke vergoeding

Helaas, de nieuwe investeringen in hedgefondsen pakte niet al te best uit. De resultaten vielen tegen. Dat hedgefondsmanagers zich daarvoor dik lieten betalen, werd door Nederlandse pensioenfondsen lange tijd door de vingers gezien. Hetzelfde geldt voor de slechte resutaten in de jaren sinds 2011. Maar het geduld raakt nu toch snel op, zo blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank.

Volgens DNB was er in 2016 al sprake van een uitstroom uit de hedgefondsen, en die trend heeft zich 2017 doorgezet. Waar de pensioenfondsen in 2015 nog meer dan 30 miljard euro in hedgefondsen belegden, was dat 2017 nog maar 23,6 miljard euro.

VIX naar 40

Die trend beperkt zich niet alleen tot Nederlandse pensioenfondsen. Ook elders in de wereld vloeien de miljarden bij bakken weg bij de hedgefondsen. En volgens een artikel vanĀ Bloomberg hebben de slechte prestaties in februari de situatie nog verscherpt.

Februari was immers een maand waarin de hedgefondsen eigenlijk hadden moeten knallen. De Amerikaanse volatiliteitsindex VIX steeg van het belachelijk lage niveau van 10 naar 40, ideaal voor hedgefondsen die leven van de beweging.

Maar volgens Bloomberg profiteerden hedgefondsen niet. Sterker, het gemiddelde hedgefonds zag zijn koers in februari met 1,9 procent dalen. Het maakt de druk om het in de toekomst beter te doen alleen maar groter. Tenminste, als hedgefondsen die kans nog krijgen.

Done is done for

Het Nederlandse hedgefonds Done gaf onlangs bijvoorbeeld aan ermee te stoppen omdat er te weinig beleggers zijn die nog in het fonds geloven. En ook een ander Nederlands hedgefondsbedrijf Transtrend worstelt met zijn resultaten. Februari was voor Transtrend zelfs een van de slechtste maanden ooit.

Buiten Nederland is de situatie voor hedgefondsen niet veel beter. De miljardair John Paulson had bijvoorbeeld in de hoogtijdagen van zijn hedgefondsen in 2011 nog 38 miljard dollar onder beheer. Momenteel is daar nog maar 9 miljard van over. Volgens Bloomberg is dat ook nog eens grotendeels zijn eigen geld.