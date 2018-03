'Tech- en bankaandelen blijven koopwaardig'

Juvyns start met een onderwerp dat de aandelenmarkten de afgelopen weken aardig heeft bezig gehouden: een ophanden zijnde handelsoorlog met de VS. De strateeg denkt dat het niet zo ver zal komen.

Grootste schuldeiser

"Wij geloven niet dat er echt een handelsoorlog op komst is. De VS zou het zich best kunnen permitteren, want het land heeft een groot handelsbalanstekort. Op de lange termijn is het schadelijk, maar voor nu is het geen drama. De VS steken zich echter enorm in de schulden onwille van de fiscale hervorming en we moeten we ook goed bedenken wie de grootste schuldeiser is van de VS, en dat is China. Dat land heeft daarom natuurlijk een fantastisch wapen in handen, mocht de VS een echte handelsoorlog tegen hen willen beginnen."

Maar de economie van China drijft zelf toch ook op schulden? "Daar zijn beleggers inderdaad vaak bezorgd om, maar feit is dat de Chinese schulden slechts voor 1,4 procent in buitenlandse handen zijn. De rest is in binnenlandse handen en dan nog een groot deel in bezit van de centrale bank. In Europa is meestal meer dan de helft in buitenlandse handen. Daar zou ik me meer zorgen om maken."

Conservatief

"Bovendien is de spaarquote in China gigantisch, mede doordat de sociale voorzieningen er gemiddeld slecht zijn. Mensen moeten voor hun eigen oude dag zorgen. Chinezen zijn eigenlijk veel conservatiever dan wij."

"Particulieren investeren relatief weinig in aandelen: slechts 10 procent belegt, tegenover 29 procent in Europa. In de VS belegt maar liefst 42 procent van de mensen. Dat is overigens een van de redenen waarom de S&P 500 veel minder volatiel is en ook duurder, want een minder volatiele markt versterkt de vraag."

Europa iets afgebouwd

Europa is wat aandelen betreft momenteel iets minder aantrekkelijk, stelt de expert. "In onze multi asset-portefeuille hebben we Europa wat afgebouwd, omdat de winsten in die regio iets afvlakken, terwijl ze in de VS booming zijn. Daarnaast is cash in Amerikaanse dollars weer een serieuze activaklasse. Na jaren negatief te zijn hebben we die klasse nu opgeschaald naar neutraal."

De sell off van februari is eigenlijk wel even goed geweest, zegt Juvyns. "We zaten in de VS op een gemiddelde koerswinstverhouding van 18.5, waardoor we eind januari toch wat ongemakkelijk werden. Nu er wat lucht uit is zitten op ongeveer 17, wat gezonder is."

Aantrekkelijke sectoren

Waar moeten beleggers in deze markt zijn voor de meest koopwaardige aandelen? "De winstgroeiverwachtingen voor de S&P 500 zijn erg sterk voor 2018. We zijn overwogen Amerikaanse aandelen, maar wel selectief. Vooral financials en technologieaandelen genieten onze voorkeur, vooral vanwege winstontwikkelingen en voor bankaandelen is de renteomgeving goed."

"In Europa draait de economie op volle toeren maar blijft de inflatie ondermaats. Ook in deze regio gaan we voor banken en technologieaandelen. Europese tech-bedrijven worden bovendien tegen een korting verhandeld ten opzichte van hun Amerikaanse tegenhangers."