'Opkomende markten aantrekkelijk gewaardeerd'

Dat zegt Sheila Patel in een interview op het hoofdkantoor van Bloomberg in New York. Zij is CEO van Goldman Sachs Asset Management International. Ze staat overigens niet alleen. Eerder hebben ook GMO, Voya Investment Management en JP Morgan Chase & Co aangegeven dat investering in emerging markets op het ogenblik aantrekkelijk zijn.

Aandelen in die categorie zijn sinds begin 2016 met 75 procent gestegen. Sinds de malaise op de beurzen van begin februari dit jaar zijn aandelen uit de opkomende markten met 3,1 procent gestegen. Dat is meer dan de stijging met 2,5 procent voor de Amerikaase S&P 500 index.

Gezondheidszorg

Patel zegt een voorkeur te hebben voor Indiase bedrijven rond gezondheidszorg. Ze denkt dat premier Narendra Modi de investeringen op dat gebied zal verhogen. Patel wijst ook op de aantrekkelijke waarderingen van Mexicaanse consumentenaandelen en Argentijnse overheidsschuld. In beide landen is volgens haar sprake van politieke risico’s, maar deze worden overtrokken.

Patel verwacht nog steeds dat het Nafta-verdrag niet zal worden opgebroken. Ze hoopt dat er slechts op details aanpassingen zullen worden verricht. Mexico, en in het bijzonder de Mexicaanse middenklasse, zal profiteren als het verdrag blijft gehandhaafd.

Saoedi-Arabië en Zuid-Afrika

Ze kijkt ook met belangstelling naar de situatie in Saoedi-Arabië. Het land wordt waarschijnlijk opgenomen in de MSCI-index. De demografische ontwikkelingen in het land zijn ook aantrekkelijk, aldus Patel. Volgens haar zijn veel Goldman Sachs klanten zeer benieuwd naar de ontwikkelingen in Saoedi-Arabië.

Datzelfde geldt voor de situatie in Zuid-Afrika. Patel is enthousiast over de nieuwe president Ramaphosa. Op dit moment is nog sprake van een onderweging van het land. Maar dat kan in de nabije toekomst veranderen. De situatie wordt in de gaten gehouden.

Vietnam

Een laatste land waar Patel aandacht aan besteed is Vietnam. Een deel van de industriële activiteit van China waait over naar Vietnam. De kosten worden simpelweg te hoog in China. Het land is een belangrijke leverancier voorde Chinese markt. Dat opent talloze aantrekkelijke mogelijkheden, aldus Patel.