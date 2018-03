Kansen voor TomTom

Dat schrijft Robert Schuckink Kool in zijn column op Belegger.nl.

Maar nu worden het bedrijf weer grote kansen toegedicht. Dat komt door de zelfrijdende auto: een gigamarkt.

Goud

TomTom heeft hier een belangrijke sleutel in handen. Want het bedrijf zit op goud: gedetailleerde kaarten van ’s werelds wegen. Voor zelfrijdende auto’s is dat van doorslaggevend belang, want die hebben veel gedetailleerdere kaarten nodig dan automobilisten die zelf aan het stuur zitten. Ze moeten tot op de centimeter nauwkeurig zijn.

Dat krijgt TomTom voor elkaar. Het bedrijf maakt zelfs 3D-kaarten, een belangrijk onderdeel van het 'brein' van de zelfrijdende auto.

Geen science fiction meer

Het gaat nu enorm snel met de zelfrijdende auto. Het is bepaald geen sciencefiction meer. Bedrijven die hiermee bezig zijn, hebben al miljoenen testkilometers op de openbare weg achter de rug met zelfrijdende auto’s.

In Phoenix, in de Amerikaanse staat Arizona, rijdt daadwerkelijk een zelfrijdende taxi. Uber heeft voor miljarden dollars aan auto’s met zelfrijdende technologie bij Volvo besteld. Volvo heeft bij tests met zelfrijdende auto’s trouwens de digitale kaarten van TomTom gebruikt.

Voortdurend worden er nieuwe stappen gezet en nieuwe mijlpalen bereikt bij de ontwikkeling van de zelfrijdende auto.

Concurrentie

Samen met de van Nokia afgesplitste concurrent Here domineert TomTom de kaartensoftwaremarkt voor auto’s zonder bestuurders. Here is sinds enkele jaren in handen van Daimler, BMW en Audi.

Die zullen dan denk ik niet snel de kaarten afnemen van TomTom voor hun zelfrijdende auto’s. Ook Google is een concurrent, want ook dat bedrijf brengt de wereld in kaart op gedetailleerde kaarten.

Enorme koek

Maar er blijft denk ik genoeg van de koek over voor TomTom. Want het is een enorme koek. Bijna alle grote autofabrikanten zetten nu in op de zelfrijdende auto. Ook andere bedrijven, zoals Google, werken hieraan.

In China zetten ze evenmin stil. Zo zet Baidu, de Chinese tegenhanger van Google, volop in op zelfrijdende auto’s. Aangezien TomTom de kaarten gaat leveren voor de zelfrijdende auto’s van Baidu, heeft het bedrijf in China ook al vaste grond onder de voeten.

Jaarlijkse groeicijfers tot 62 procent

De zelfrijdende auto wordt een ware aardverschuiving in mobiliteit. Met een gigantische groei. Onderzoeksbureaus noemen jaarlijkse groeicijfers variërend van ruim 25 procent (periode 2016 - 2024) tot 62 procent (periode 2016 - 2030).

TomTom heeft zichzelf de afgelopen jaren helemaal gepositioneerd om echt mee te doen op deze gigamarkt. Alles wijst er daarom denk ik op dat je als belegger met TomTom een van de bedrijven te pakken hebt die flink garen zullen spinnen bij de verdere ontwikkeling van de zelfrijdende auto.

En nogmaals, het gaat sneller dan eerst werd aangenomen. Veel sneller.