Duurzaamheid boeit Nederlandse belegger niet

Nederlanders interesseren zich veel meer voor een mooi rendement dan een goed milieu. De duurzaamheidsbalans van bedrijven waarin wordt belegd, speelt nauwelijks een rol bij de selectie. Tot deze harde conclusie komt de Franse bank BNP Paribas in een onderzoek naar het beleggingsgedrag in verschillende Europese landen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat veel Nederlanders nog nooit hebben gehoord van de term duurzaam of maatschappelijk beleggen. En een groot deel van de mensen die er wel kennis van hebben genomen, gelooft dat duurzame beleggingen geen positief effect hebben op de maatschappij.

Samen met de Belgen

Nederlanders springen er wat dit betreft echt uit in Europa. Alleen de Belgen kunnen qua scepsis wedijveren.

Een voorbeeld van een van de vragen uit het onderzoek: Als Nederlandse beleggers gevraagd wordt of ze in de toekomst meer willen leren over duurzaam beleggen dan geeft slechts een derde aan dat te willen. In Italië - waar particulieren toch al meer volgens duurzaamheidsnormen beleggen - ligt dat percentage op 58 procent.

Rendement, veiligheid en liquiditeit

Wat vinden Nederlanders dan wel belangrijk? Op een komt het rendement. Daarna volgen achtereenvolgens de zekerheid van een belegging en de liquiditeit. Pas daarachter op ruime achterstand zijn beleggers bereid te kijken naar de duurzaamheidsbalans.

BNP Paribas komt tot de conclusie dat Nederlanders dringend behoefte hebben aan meer informatie over de positieve aspecten van beleggingen volgens de zogenoemde ESG-criteria.

Duurzame aandelen stabieler

Dat geldt onder meer voor het vooroordeel dat duurzaamheid ten koste gaat van het rendement. In de fondsenindustrie komen institutionele beleggers zoals verzekeraars en pensioenfondsen steeds vaker tot de conclusie dat dit niet klopt. Sterker, beleggingen volgens het ESG-principe blijken soms zelfs beter te presteren en ze zijn in ieder geval minder gevoelig voor allerlei schandalen en milieucatastrofes.

Grote zakenbanken en vermogensbeheerders haken op deze trend aan met verschillende diensten. Zo heeft JP Morgan Chase onlangs een wiskundig model ontwikkeld dat beleggers helpt bij de keuze voor bedrijven met een goede balans op het gebied van corporate governance, milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid (ESG).

Zakelijk gedreven

JP Morgan doet dat niet uit goedertierenheid, maar handelt vanuit zakelijke argumenten. Volgens de zakenbank is er alleen in indexfondsen en ETF’s inmiddels al voor 11 miljard dollar belegd volgens de ESG-criteria. Bij actieve fondsen is dat nog veel meer. En dat getal loopt met de dag op. Volgens Bloomberg Intelligence zijn de rendementen van deze fondsen overigens nog wel voor verbetering vatbaar.