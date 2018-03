'Opleving Amerikaanse beurzen in najaar'

De oude beurswijsheid ‘Go away in May, but remember to be back in September’, moet herschreven worden. Tenminste het tweede deel. Beleggers moeten pas terugkeren in november. En dan alleen in jaren dat er zogenoemde mid-term verkiezingen plaatsvinden in de Verenigde Staten.

Dat valt op te maken uit een artikel op de website MarketWatch.com. Kam Fong Chan van de universiteit van Queensland (Australië) en Terry Marsh, een gepensioneerde hoogleraar aan Berekely University in Californie hebben gekeken naar de resultaten van beurzen tijdens de regeringstermijnen van diverse Amerikaanse presidenten. Die worden voor vier jaar gekozen.

Winter en zomer

De wetenschappers kijken ook nog naar het verschil tussen een winterperiode en een zomerperiode. Daarom is het jaar opgedeeld in een winter die duurt van Halloween (31 oktober) tot Mayday (1 mei). De Amerikaanse verkiezingen vinden altijd begin november plaats, vandaar.

In de jaren dat er mid-term verkiezingen plaatsvinden presteren de beurzen vooral in de winterperiode erg goed. Het gemiddelde rendement bedraagt liefst 12 procent als de beursprestaties voor de periode sinds 1957 worden geanalyseerd. In de andere jaren van de presidentstermijn is het rendement nauwelijks 3 procent.

In de zomers is sprake van een vergelijkbare, maar veel minder sterke trend. Dan doen de beurzen het in het mid-term jaar met een rendement van iets meer dan 3 procent beter dan in de andere jaren (iets minder dan 2 procent).

De wetenschappers hebben ook nagedacht over een verklaring. Het verschil zou worden veroorzaakt doordat er voor de mid-term verkiezingen onzekerheid bestaat of de president het door hem gewenste beleid wel uit kan voeren. De president kan immers zomaar de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden of in de Senaat verliezen.

Dit jaar extra spannend

Dit jaar is het extra spannend. De Republikeinen hebben zowel in de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden een meerderheid, maar die staat volgens de peilingen onder druk. Dat zorgt voor onzekerheid, en dat is niet goed voor aandelenkoersen. Na november is er duidelijkheid en volgt er volgens de statistieken een rally.