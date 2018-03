Vijf achterblijvers op het Damrak

“De dollar heeft het afgelopen halfjaar wel invloed gehad natuurlijk, maar misschien heeft het ook te maken met de aard van de bedrijven die die indices bevolken. Als we wat dieper onder de motorkap kijken, zien we in ons land een groot aantal bedrijven die het zelfs in deze hoogconjunctuur bijzonder moeilijk hebben”, schrijft Inberg in zijn artikel.

Dit zijn vijf brekebeentjes van het Damrak.

Boskalis (YTD -19%)

“Boskalis praatte haar eigen aandeel in de put. De winst over het afgelopen jaar kwam precies volgens de eerder gecommuniceerde verwachting uit, maar het feit dat voor de komende twee jaar geen marktverbetering gezien werd en een evenaring van dezelfde (lage) winst voor dit jaar uitdagend was, deed Boka de das om.

Zonder fantasie in dit aandeel is bij een winst per aandeel van 1,15 euro (en dat nog uitdagend noemen ook) een koers van 27 tot 30 euro moeilijk verdedigbaar. Dan hebben we het over een cyclisch aandeel dat onder moeilijke omstandigheden naar werk moet schrapen.

Een eeuwige optimist gaat toch altijd op zoek naar aanknopingspunten en die kunnen we ten eerste vinden in een lagere koers. Een andere trigger is natuurlijk een dikke opdracht (in Saoedi-Arabië wil men gas oppompen en daar ligt een miljardeninvestering aan ten grondslag) zoals Boskalis die een aantal jaren geleden voor de verbreding van het Suez-kanaal kreeg.

Helaas, de olie-exporterende landen zijn net zo labbekakkerig met investeren als de grote olie-majors, zelfs nu de olieprijs weer halverwege de 60 euro noteert. En die twee landingsbanen in de Noordzee zie ik zo 1, 2, 3 ook nog niet verschijnen..."

Wereldhave (YTD -22%)

“Wie in zijn dividend snijdt, moet op de blaren zitten, zo luidt een bekend beursgezegde. Wereldhave ondervond het aan den lijve. Het riante dividendrendement van bijna 8% stond er echter twee dagen later alweer: met het verlaagde dividend (van 3,08 euro naar 2,52 euro) stond er ook een verlaagde koers.

In mijn ogen is de koers te ver doorgezakt, maar... Het feit dat er geen snelle rebound richting 34-36 gekomen is zegt wel iets over het vertrouwen in dit bedrijf. Überhaupt is het winkelvastgoed op de beurs momenteel niet de meest gevraagde sector, en de renteperikelen op de achtergrond doen vastgoed ook geen goed.

Les één: een té hoog dividendrendement is eerder een rode vlag dan een reden om tot koop over te gaan. Bij Wereldhave moeten ze nu maar eens goed gaan nadenken hoe ze de kloof tussen de NAV (nettovermogenswaarde) van 50 euro en de beurskoers van 31 euro gaan dichten.”

Accell (YTD -18%)

“De rijwielfabrikant uit Heerenveen kwam met zeer teleurstellende cijfers voor de dag. Onder de streep werd er door alle mitsen en maren slechts 0,40 euro per aandeel verdiend. Dat nadat 2016 ook al een teleurstellend jaar was en 2015 (toen een Taiwanese inkoper 4 miljoen euro uit de kas greep) eigenlijk ook.

Natuurlijk, nieuwe bezems vegen schoon en misschien wil de van Beter Bed overgekomen CEO Ton Anbeek zoveel mogelijk ellende op het bord van zijn voorganger schuiven. Maar de vooruitzichten voor 2018, zoals door Anbeek geschetst, gaven weinig koersondersteuning en het feit dat na 23 jaar trouwe dienst CFO Hylke Sybesma opstapte, evenmin.

Accell trapt achteruit en de grootaandeelhouders zullen met de kennis van nu zich de haren uit het hoofd trekken dat het bod van 33 euro van Pon vorig jaar afgewezen werd. Das war einmal, Pon investeerde haar geld intussen elders en lijkt niet genegen alsnog die 760 miljoen euro voor de grote concurrent op tafel te leggen.”

PostNL (YTD -23%)

“Tja, PostNL, een verhaal apart. Omgerekend is het bod van Bpost, dat wel doorsteeg na de bruut afgekapte vrijage, meer dan 6 euro waard. De Belgen werden dusdanig geschoffeerd dat Herna een hernieuwde kennismaking wel kan vergeten.

Net als bij Akzo zag het management zich gedwongen de aandeelhouders een vette worst voor te houden als alternatief voor het mislopen van de overnamepremie. Wanneer een half jaar of jaar later de markt tegen zit, kan die belofte eenvoudig weer losgelaten worden.

PostNL dikt de misére nog wat aan en hoopt dat de politiek haar uit haar lijden verlost, dat wil zeggen: dat Den Haag de monopoliepositie op postgebied weer invoert. Waarom ook niet, al die postbodes met halflege tassen die achter elkaar aan sjouwen, dat moet toch beter kunnen in deze tijd van efficiency en algoritmes.

Ondertussen is er ook goed nieuws van het postfront: de pensioenproblemen zijn aangepakt, het negatieve eigen vermogen is verdwenen en een mooi dividend gloort aan de horizon. Over het afgelopen jaar krijgen de zittenblijvers 0,23 euro en wie weet in de toekomst nog wel wat meer. Lees vooral hier de analyse (let op, paywall!) van Martin-Jan Crum op IEX Premium, het is de moeite meer dan waard.”

Beter Bed (YTD -22%)

“Beter Bed volg ik al meer dan twee jaar intensiever dan goed voor me is. Eigenlijk was ik al die tijd op zoek naar een instappunt, maar heb die nog steeds niet gevonden. Zelfs nu niet, op een tientje, al begint het wel te jeuken.

Nu weten we al langer dat Beter Bed met zijn Duitse cash-and-carry-formule moeite heeft aan te haken bij het verbeterende consumentenvertrouwen. De Duitsers lopen de winkels gewoon voorbij, zo lijk het. Het gifschandaal in Duitsland leek de druppel die de emmer deed overlopen maar legde slechts de onderliggende zwakke propositie bloot.

Waarschijnlijk is het Duitse management veel te lang blijven zitten en heeft het niet tijdig gereageerd op de veranderende consumenteneisen, zoals dat wel gedaan is in Nederland en België. De bedoeling is overigens altijd geweest om na Nederland de Duitse tak aan te pakken, maar dat was too little, too late.

Uiteindelijk is de koers van Beter Bed richting een tientje gegaan. Ook hier weer schrok men van het dividend, maar een bedrijf dat in goede jaren al 85% van de winst uitkeert, kan in een slecht jaar niet zomaar zijn dividend vrolijk handhaven.

Dat Beter Bed een slotdividend van 0,03 euro uitbetaalt lijkt lachwekkend, maar is eigenlijk een prima signaal om aan te geven dat het even helemaal niet zo goed gaat. In plaats van naarstig vasthouden aan een absoluut dividend (waar Shell bijna mee op de koffie kwam) is het veel verstandiger het dividend mee te laten bewegen met de nettowinst dan wel kasstroom.”

Afblijven of instappen?

"Wat moeten we nu met deze aandelen, die allemaal tegen de stroom in lijken te roeien? Je hebt het liefst dat de aandelen die jij hebt in een markt zitten die de goede kant op boert. Een AMG, dat op de lithium wave zit, of een ASML, dat monopolist is in chipmachines terwijl iedereen op zijn vingers kan natellen dat er straks een enorme behoefte aan chips gaat ontstaan.

Voor een bedrijf dat de wind niét mee heeft is het zaak voldoende korting te ontvangen zodat de eventueel nog te lijden pijn draaglijk is. De vraag is waar dat punt zo ongeveer ligt. Denk daar niet te licht over, want het kan altijd weer lager dan we in eerste instantie denken.

Volgende week maar eens vijf aandelen onder de loep nemen die wél de wind in de rug hebben."