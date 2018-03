'Techgiganten opereren als grootbanken'

Dat is de mening van Bloomberg-columnist Lionel Laurent. Hij wijst op de situatie bij bedrijven als Apple en Google. Google biedt een betalingssysteem aan. Apple koopt aandelen met de overtollige kasreserves. Amazon leent geld uit en biedt betaalrekeningen aan klanten. Het Chinese Alibaba werkt deels als een vermogensbeheerder.

Geen toezicht

Het gaat volgens Laurent om activiteiten die om diverse redenen lucratief blijken voor de betreffende bedrijven. Ze hebben echter geen van allen te maken met de vervelende kant van de financiële activiteiten: het toezicht.

Geen wonder dat banken klagen, aldus Laurent. Jes Staley, de bestuursvoorzitter van Barclays waarschuwde in oktober van het afgelopen jaar dat de concurrentie op het gebied van financiële dienstverlening steeds vaker bepaald wordt door de gebruikte technologie. Hij wil dat technologiebedrijven geen concurrentievoordeel meer hebben door het ontbreken van toezicht op de sector.



De strijd spitst zich op dit moment toe op het toekennen van de status als ‘industrial loan corporation’ aan Square, een bedrijf dat in handen is van Twitter-oprichter Jack Dorsey. Het is een soort bank, maar heeft niet dezelfde verplichtingen als een bank.

Enorme reserves

De situatie wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de enorme reserves waar technologiebedrijven mee te maken hebben. Apple bezit meer bedrijfsobligaties van andere bedrijven dan de grootste gespecialiseerde obligatiefondsen ter wereld.



In de afgelopen tien jaar is de financiële slagkracht van de techbedrijven omhoog geschoten. Tien jaar geleden behoorden ze nog niet tot de top vijftig. Inmiddels hebben Microsoft en Google (Alphabet) een plekje veroverd in de top tien.

Laurent waarschuwt ervoor dat de toenemende omvang van technologiebedrijven kan leiden tot systeemrisico's die de hele financiële markten kunnen raken.

Schaduwbanken

Volgens de columnist moeten toezichthouders echter oppassen. De enorme stroom regelgeving die na de financiële crisis is ingevoerd om de bankensector aan banden te leggen, heeft mede geleid tot de opkomst van schaduwbanken.



Deze opmars betekent dat de overheid niet verantwoordelijk kan worden geacht als er problemen ontstaan. Het risico wordt op een aantrekkelijke manier verspreid richting niet-financiële partijen.

Techbedrijven afhankelijk van banken

Laurent merkt op dat de grote techbedrijven behoedzaam zullen zijn om te agressief te opereren wat betreft het aanbieden van financiële dienstverlening. Ze zijn immers voor een deel afhankelijk van de advertenties van de financiële sector.



Banken moeten eveneens oppassen. Ze kunnen wel gelijk toezicht eisen, maar dat betekent helemaal niet dat ze de concurrentie van de technologie specialisten ook zullen verslaan.