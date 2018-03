De 10 best presterende S&P 500-aandelen sinds 2009

Cnbc zette de 10 aandelen uit de S&P 500 op een rij die het sterkst presteerden sinds de start van de bullmarkt in 2009.

7105 procent gestegen

Amerikaanse aandelen hebben het ontzettend goed gedaan sinds het einde van de financiële crisis, maar bij de resultaten van GGP verbleekt de rest.

Deze investeringsmaatschappij, die voor 2017 nog General Growth Properties heette, investeert in winkelcentra. Het bedrijf kreeg er sinds 2009 een duizelingwekkende 7105 procent bij. Op 9 maart 2009 was de slotkoers 0,29 dollar; de slotkoers van 9 maart 2018 was 21,11 dollar.

United Rentals en streaming-gigant Netflix staan op nummer 2 en 3, en stegen beide meer dan 5500 procent in waarde.

GGP, Inc. 7.105,19 procent United Rentals, Inc. 5.951,49 procent Netflix, Inc. 5.663,64 procent Ulta Beauty, Inc. 4.714,45 procent Incyte Corporation. 4.408,29 procent Align Technology, Inc. 4.156,83 procent Wyndham Worldwide Corporation. 3.657,42 procent IPG Photonics Corporation. 3.469,55 procent NVIDIA Corporation. 2.805,78 procent Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2.648,23 procent

Best presterende sectoren

Cnbc keek ook naar de best presterende sectoren. Cyclische consumentengoederen staat duidelijk bovenaan, mede geholpen door Amazon als één van de sterkst presterende aandelen in de sector. De e-commerce gigant steeg meer dan 2000 procent in waarde in die periode.