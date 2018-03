Risico op bankencrisis China

De internationale banktoezichthouder waarschuwt niet alleen voor Chinese banken, zo schrijft Cnbc. Ook banken in Canada en Hongkong zijn relatief kwetsbaar.

De situatie in China is zorgelijk, zo blijkt uit het rapport. Dat geldt zowel voor de hoeveelheid uitstaande leningen als het vermogen van debiteuren om hun schuld terug te betalen. Beide indicatoren zijn relatief hoog in China.

Canada en Hongkong: oplopende huizenprijzen

Wat betreft Canada en Hongkong is de toezichthouder vooral bezorgd over de stijgende huizenprijzen. Daardoor worden banken kwetsbaarder. Dat geldt met name wanneer de rente stijgt en hypotheken duurder worden.

De overkoepelende organisatie van wereldwijde centrale banken houdt wel een slag om de arm. De analyse vindt plaats op basis van ervaringen uit het verleden. Daarbij wordt geen rekening gehouden met mogelijke veranderende omstandigheden. Het is dan ook geen indicatie dat een bankencrisis onvermijdelijk is.

Stresstests

Volgens een woordvoerder van de centrale bank van Hongkong hebben banken in dat land degelijke financiële buffers. De banken worden regelmatig onderworpen aan stress-tests.

Het is overigens niet voor het eerst dat gewaarschuwd wordt voor de stijgende hoeveelheid schuld in China. Afgelopen december publiceerde het Internationaal Monetair Fonds al een rapport waarin de zorg werd uitgesproken over de snel groeiende kredieten van Chinese banken.

China grijpt in

Chinese autoriteiten hebben dit zelf ook in de gaten. De groei van de kredietverlening is al enige tijd een bron van zorg. Het heeft er onder andere toe geleid dat er een overkoepelende toezichthouder is gecreëerd die de gang van zaken bij banken, verzekeraars en op de aandelenmarkten in de gaten houdt.

De Chinese overheid heeft ook wetgeving voorgesteld waarbij aanbieders van beleggingsproducten niet langer impliciete garanties mogen verstrekken aan beleggers.