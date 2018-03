Drie goede aandelen voor de oude dag

De website tipt drie aandelen.

1. Johnson & Johnson

Johnson & Johnson profiteert naar verwachting van de geleidelijke vergrijzing in de Verenigde Staten. Zeker nu de babyboom-generatie (geboren na de Tweede Wereldoorlog) met pensioen gaat, lopen de uitgaven op het gebied van gezondheidszorg op.

Daar profiteert niet alleen de medicijnendivisie van Johnson & Johnson van. Het bedrijf is ook actief op het gebied van implantaten voor bijvoorbeeld heupen en heeft een groeiend assortiment van producten die via de drogist te verkrijgen zijn.

Dit vertaalt zich onder andere in een verbetering van de kasstroom van het bedrijf. Deze is de afgelopen vijf jaar met bijna 30 procent gestegen naar 17,8 miljard dollar. Deze kasstroom wordt gebruikt voor het uitbetalen van dividend en de inkoop van aandelen.

Dat is aantrekkelijk voor gepensioneerden. Als de groei van het bedrijf in gevaar komt, kan het geld worden aangewend om aantrekkelijke ondernemingen of bedrijfsonderdelen over te nemen.

2. McDonald’s

Voor McDonald’s geldt iets vergelijkbaars. De omzetgroei van het bedrijf is hoger dan het marktgemiddelde. Daarnaast zorgt de fastfoodketen voor een stabiele dividendstroom.

McDonald's heeft het beste jaar sinds 2012 achter de rug. Klanten waarderen klaarblijkelijk de nieuwere, versere menu-opties die het bedrijf aanbiedt. Dat heeft mede gezorgd voor een hoger rendement. Het operationele rendement van McDonald’s bedraagt meer dan 40 procent.

Het bedrijf blijft zichzelf vernieuwen, schrijft The Motley Fool. Zo wordt het komende jaar veel verwacht van leveringen aan huis. Dit zou kunnen leiden tot een verdere stijging van het marktaandeel.

Maar zelfs als de groei vergelijkbaar blijft met die van de afgelopen jaren, is McDonald's een aantrekkelijk aandeel voor oudere beleggers.

3. Brookfield Infrastructure Partners

Brookfields Infrastructure Partners heeft het dividend sinds de beursnotering van tien jaar geleden sneller verhoogd dan vrijwel ieder ander bedrijf.

In de afgelopen jaren is de aandacht meer komen te liggen op energie, transport, water en telecommunicatie. Daar zal in de komende jaren wereldwijd duizenden miljarden dollars in worden geïnvesteerd.

Volgens Brookfield betekent dit dat het bedrijf in staat zal zijn om het dividend jaarlijks tussen 5 procent en 9 procent te laten stijgen. Die doelstelling geldt al vele jaren.

Volgens The Motley Fool is nu het goede moment om het aandeel te kopen. De koers staat 10 procent onder het hoogste niveau.

Met een waardering van 13,0x is het aandeel ook aantrekkelijk. Ook het dividendrendement van 4,3 procent is aantrekkelijk; zeker gezien het feit dat de inkomstenstroom zowel bestendig is tegen een hogere inflatie, als tegen een mogelijke recessie.

Brookfield Infrastructure Partners is daarmee een van de meest aantrekkelijke aandelen voor gepensioneerden, aldus The Motley Fool.

