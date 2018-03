JP Morgan: Stevige correctie op aandelenmarkt

Dit zegt Daniel Pinto, co-president van J.P. Morgan in een interview met Bloomberg TV, waarover onder andere CNBC bericht. Hij houdt rekening met een ‘diepe correctie’ op aandelenbeurzen, waarbij aandelen tussen 20 procent en 40 procent zullen dalen. De daling hangt af van de waardering van de betreffende aandelen.

Normale correctie

Pinto verwacht niet dat de aandelenmarkt het komende jaar al zal imploderen. Hij ziet de door hem geschetste koersdaling als iets wat tegen het einde van de normale bedrijfscyclus zal gebeuren.

Dat zal in de Verenigde Staten over twee tot drie jaar het geval zijn. Een dergelijke correctie is in zijn ogen normaal.

Forse banengroei VS

De meeste analisten houden voor 2018 rekening met stijgende aandelenkoersen. Dat is mede een gevolg van de omstandigheden op de Amerikaanse arbeidsmarkt. In februari blijkt het aantal banen in de Verenigde Staten te zijn gestegen met 235.000. Dat is opnieuw een hoog aantal.

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het waarschijnlijk dat lonen stijgen, iets wat inderdaad het geval is in de Verenigde Staten. Dit zou tot een hoger dan verwachte inflatie kunnen leiden.

Volgens Pinto is de inflatie de economische indicator die het meest in de gaten moet worden gehouden.

Snellere renteverhoging dan verwacht

Als de inflatie sneller stijgt dan op dit moment het geval is, zullen centrale banken gedwongen worden om te kiezen voor een krimpend monetair beleid.

Dat zou betekenen dat centrale banken de rente sneller verhogen dan waar nu rekening mee wordt gehouden. Dat is volgens Pinto de meest waarschijnlijke factor die een stevige koersdaling kan veroorzaken.

Nervositeit onder beleggers

Pinto wijst ook op de economische maatregelen van de Amerikaanse president Donald Trump. Markten zijn altijd wat nerveus tegen het einde van de bedrijfscyclus, aldus Pinto. Op het moment dat er onverwachte maatregelen worden genomen, kan de reactie dan heftiger zijn dan normaal.

Algemeen wordt aangenomen dat de Federal Reserve de rente deze maand licht zal verhogen. Een vergelijkbare verhoging van de rente wordt verwacht in juni en september.

