Beursgangers: zeven punten om op te letten

Het seizoen voor beursintroducties lijkt geopend, schrijft Belegger.nl. Vanaf morgen kunnen geïnteresseerde beleggers zich inschrijven voor aandelen van groothandel B&S, dat op 23 maart naar de beurs gaat. Ook de inschrijving voor aandelen van laadpalenfabrikant Alfen is van start gegaan. NIBC maakt op 23 maart zijn rentree op het Damrak. Enkele weken geleden kreeg de lege beurshuls Dutch Stars Companies One een notering.

Maar er staan nog meer bedrijven in de coulissen voor een plekje op Beursplein 5, waaronder zakenbank NIBC, autoleasemaatschappij LeasePlan, betalingsbedrijf Adyen, musicalbedrijf Stage Entertainment en een claimorganisatie die hoopt geld los te peuteren van de Nederlandse Staatsloterij.

Van Zeijl vindt het nog te vroeg om te spreken van een piek, maar hij signaleert wel dat het aantal beursgangen duidelijk toeneemt. Dat biedt beleggingskansen, maar hij adviseert wel om kritisch na te denken voordat u instapt. Zeven belangrijke punten om op te letten.

1. Wees u bewust van een informatie-achterstand

Allereerst moet u zich realiseren dat u altijd een informatie-achterstand heeft. "De verkopende partij heeft veel meer verstand van het bedrijf dan u. Hij heeft ups en downs meegemaakt en weet hoe het bedrijf reageert bij een economische neergang."

Van Zeijl maakt een vergelijking met de aankoop van een tweedehands auto. "Je kunt een proefrit maken, onder de motorkap kijken en om de auto heen lopen, maar alleen de eigenaar kent de auto door en door. Dat is bij een beursgang ook het geval."

2. Wie verkoopt?

Een cruciale vraag voor elke belegger is: wie brengt de stukken naar de beurs? Als dat een private equity-partij is, moet u op uw hoede zijn. "Deze is er vooral op gebrand om een goede prijs te krijgen. Deze investeerder stapt in een bedrijf met als doel hun belang na enkele jaren met winst te verkopen. Dat is een andere beweegreden dan bijvoorbeeld de verkoop van een staatsbelang."

3. Waar wordt het geld voor gebruikt?

Als een bedrijf de opbrengst wil aanwenden voor investeringen, is dat een pluspunt, vindt Van Zeijl. "Dat getuigt van een focus op groei. Er gebeurt echt iets met het geld. Dat vind ik positiever dan een emissie om schulden af te lossen of de verkoop van bestaande aandelen voor een exit."

Van Zeijl adviseert ook om uit te kijken voor emissies waarbij feitelijk de leningen van verkopende private equitybedrijven moeten worden afgelost. "Daar heb je niets aan."

4. Wat doet het management na de beursgang?

Als het management als grootaandeelhouder na de beursgang aanblijft, is dat een positief signaal, vindt Van Zeijl. "Het is een teken van vertrouwen in het eigen bedrijf."

Dit was het geval bij de beursgang van Basic Fit en Takeaway.com. "Het management wilde een beursgang om te voorkomen dat het bedrijf opnieuw in handen zou vallen van een private equitypartij. Dat is een ander motief dan bestuurders die alleen maar willen cashen, zoals bij Intertrust, waarvan het belang werd verkocht door investeerder Blackstone."

5. In welke situatie worden aandelen verkocht?

Ook de omstandigheden waaronder de beursgang plaatsvindt, is van belang. "Als de verkopende partij onder druk staat om stukken te verkopen heb je eerder kans op een goede deal", meent Van Zeijl.

6. Lege beurshulzen: niet altijd slecht

Er zijn bedrijven die naar de beurs gaan via de overname van een bestaand beursfonds zonder activiteiten. Ze kunnen zo het proces van een beursgang versnellen omdat ze bijvoorbeeld niet vast zitten aan zware eisen voor het opstellen van een prospectus.

Bekende voorbeelden hiervan zijn SnowWorld (dat een notering kreeg via Fornix Biosciences) en Value8 (dat een deel van zijn activiteiten heeft ondergebracht in de lege beurshuls Nedsense).

Euronext heeft de regels voor deze zogeheten reverse listings onlangs aangescherpt, om misbruik te voorkomen. Van Zeijl vindt dat een goede stap.

Toch staat hij niet bij voorbaat negatief tegen beurshulzen. "Het is voor bedrijven een slimme manier om snel en relatief voordelig naar de beurs te kunnen en dat kan positief uitpakken. Maar er zijn helaas ook slechte voorbeelden."

7. Veel IPO's: vaak geen gunstig teken

Als er veel beursgangen (IPO's) in korte tijd plaatsvinden, is dat vaak geen positief teken, waarschuwt Van Zeijl. Hij brengt de beursjaren 2000 en 2007 in herinnering, toen het Damrak een hausse aan beurgangers verwelkomde, tegen vaak hoge waarderingen.

"In hoogtijdagen van de beurs zie je vaker zulke pieken. Blijkbaar zijn er dan partijen die versneld naar de beurs willen en bang zijn de boot te missen als het beursklimaat omslaat."

Sowieso zijn veel beursintroducties te hoog geprijsd, waarschuwt hij. "Een bekend gezegde is dat IPO niet staat voor Initial Price Offering, maar voor It's Probably Overpriced. De meeste beursintroducties zijn veel te hoog geprijsd. Daarom blijven de koersen vaak achter bij de rest van de beurs. Wees dus op je hoede", besluit Van Zeijl.

