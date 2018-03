Pictet maakt zich grote zorgen over China

Volgens de vermogensbeheerder is de consensusverwachting voor de winstgroei in de VS voor dit jaar 19 procent. Uit onderzoek van Pictet blijkt dat zo’n sprong eerder alleen is voorgekomen toen de economie een nominale groei vertoonde van 5,9 procent - en dat is 1,5 procent-punt boven het huidige groeicijfer.

Pictet denkt daarom dat dit amper haalbaar is, zeker niet als een andere zorg van Pictet uitkomt, namelijk dat de groei in China verder vertraagt.

Kredietluchtbel

In China is de angst voor een kredietluchtbel groot. Daarom proberen de Chinese autoriteiten al enige tijd de kredietverlening te beteugelen. Tot dusver heeft dat de groei nauwelijks geraakt omdat de export zo hoog was. Maar als president Trump zijn protectionistische agenda in de VS doorzet, zal dat in de toekomst een stuk lastiger worden.

Pictet denkt dat dit voor de hele wereldeconomie gevolgen heeft, wat ook zijn weerslag zal hebben op de beurs.

Positief over Amerikaans staatspapier

De vermogensbeheerder is natuurlijk niet over alles negatief. Amerikaanse en Europese high yield-obligaties zijn nog steeds duur, en daarmee eveneens kwetsbaar voor een verdere verkrapping van het monetaire beleid, maar Amerikaanse staatsobligaties zijn daarentegen juist aantrekkelijk.

Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar hebben nu een effectief rendement van 2,9 procent, ongeveer 90 basispunten boven het laagste niveau in 2017. Pictet AM spreekt van een stevig koopsignaal en benadrukt dat Amerikaanse treasuries vooral aantrekkelijk zijn in vergelijking met Europese staatsobligaties.

Kloof

Het verschil in rendement met Duitse bunds is op een niveau dat in twintig jaar nog niet zo hoog is geweest. "Een kloof die moeilijk te verdedigen is aangezien er geen groot verschil is in de groeipercentages van beide economieën", aldus Pictet.