'Economisch beleid Trump is giftige cocktail'

Dat zegt Lukas Daalder, Chief Investment Officer van Robeco Investment Solutions in de Monthly Outlook van de vermogensbeheerder. Door het stimuleringsbeleid wordt het risico van inflatie groter. De tarieven die worden ingevoerd kunnen het begin zijn van een handelsoorlog. Dat kan voor problemen zorgen voor de exportsector.

Begrotingstekort

Het Amerikaanse begrotingstekort loopt op als gevolg van de belastingplannen. Volgens Robeco zal het tekort volgend jaar op 4,6 procent uitkomen. Andere analisten houden echter rekening met een tekort van meer dan 5 procent.

Een dergelijk tekort is niet uniek in de Verenigde Staten. Het grote verschil is dat er altijd sprake was van een economische crisis, wanneer het land te maken had met een dergelijk tekort. Daar is nu geen sprake van. De werkloosheid daalt richting een niveau van minder dan 4 procent en de lonen stijgen. De kans op een oververhitting van de Amerikaanse economie is aanzienlijk.

Olie op het vuur

Het stimuleren van een op volle toeren draaiende economie is niet erg slim, aldus Daalder. Belastingverlagingen hebben tot doel om de bestedingen te stimuleren. Op het moment dat de economie al op volle toeren draait heb je een probleem.

De bezettingsgraad van de industriële capaciteit bedraagt op dit moment 76 procent. Dat lijkt er op te wijzen dat er nog ruimte is voor extra productie. Maar dit cijfer is bedrieglijk, aldus Daalder. Het leeuwendeel van het nationale inkomen wordt gegenereerd door de dienstensector. Om de productie daar op te voeren zijn geschoolde medewerkers nodig. En daar ontbreekt het aan.

Extra gevaarlijk

De combinatie met de voorgestelde tarieven op staal en aluminium is helemaal gevaarlijk, aldus Daalder. Een handelsoorlog is slecht onder alle omstandigheden, maar met name gevaarlijk als het gecombineerd wordt met een stimuleringsbeleid.

Door de hogere lonen en de hogere inflatie, mede als gevolg van de tarieven, zal de Federal Reserve gedwongen worden om de rente sneller te laten stijgen. Dit zou op zijn beurt weer kunnen leiden tot een hogere dollar, waardoor de exportsector wordt geraakt.

Afzien van tarieven verstandiger

Het hoeft allemaal niet zo te lopen, stelt Daalder. Dit is allemaal maar theorie. De tarieven kunnen minder heftig zijn dan wordt gesuggereerd. En voorlopig daalt de dollar alleen nog maar. Maar als experiment zijn de beleidsmaatregelen op zijn zachts gezegd gevaarlijk. Het afbouwen van het tekort en het afzien van tarieven op import zou verstandiger beleid zijn.

