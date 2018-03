Hoe valutabeleggers zich wapenen tegen een handelsoorlog

En zelfs degenen die denken dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen, dekken hun posities voor de zekerheid toch af, meldt Bloomberg.

Strafmaatregelen

Gevreesd wordt dat het plan van de Amerikaanse president Donald Trump om importtarieven voor staal en aluminium op te leggen tot vergeldingsheffingen zullen leiden, waarna de wereldwijde economische expansie zal ontsporen. De Europese Unie heeft al strafmaatregelen aangekondigd voor iconische Amerikaanse goederen, mocht Trump zijn plannen doorzetten.

Vlucht in yen

De eerste reactie van handelaren was om in de yen te vluchten en in mindere mate in de Zwitserse frank, de aloude veilige havens van de valutamarkt.

Het aftreden van Gary Cohn, economisch adviseur van Trump, zorgde voor een verdere stijging van de Japanse yen, terwijl de Mexicaanse peso en de Canadese dollar daalden. Cohn was fel tegen de invoering van importtarieven.

"Valuta kunnen zeer kleine maar scherpe beleggingsobjecten zijn, waar een kleine blootstelling een grote impact kan hebben", zei Gene Tannuzzo, een portefeuillemanager bij Columbia Threadneedle Investments. "Je zou dus kunnen zien dat steeds meer managers niet meer hun nek uitsteken met betrekking tot valutarisico's."

Terugdringen valutarisico

Voor Tannuzzo is het antwoord op het dreigende handelsconflict het terugdringen van het valutarisico. Hij begon daar afgelopen jaar al mee, vooruitlopend op het feit dat de onderhandelingen over de vrijhandelsovereenkomst in Noord-Amerika zouden kunnen mislukken.

Hij verlaagde de blootstelling aan de Mexicaanse peso en de Canadese dollar in het Columbia Strategic Income Fund. Dit fonds had ruwweg 4 procent aan valutablootstelling, verdeeld over de peso en de Canadese dollar. Maar medio 2017 verkocht Tannuzzo zijn peso-posities en eind vorig jaar volgde de afbouw van zijn positie in de Canadese dollar.

"Het is waarschijnlijk de eerste keer in een lange tijd dat we helemaal geen blootstelling hebben aan de Canadese dollar of de Mexicaanse peso", aldus Tannuzzo.

Noorse kroon

Andere beleggers gokken erop dat de wereldwijde economische expansie het handelsconflict zal overleven. Adrian Owens, geldmanager bij GAM, kijkt naar valuta met sterke landspecifieke factoren die volgens hem de tijdelijke volatiliteit zullen doorstaan.

Hij richt zich op Noorwegen en Zweden, omdat de Noorse kroon er goedkoop uitziet en de data wijzen op economische kracht. Om zich te beschermen tegen het risico van een daling van de Noorse kroon, dekt hij zich in met posities die profiteren van een stijging van de yen.

Zorgen over valuta opkomende landen

Volgens Mike Moran, hoofd economisch onderzoek bij Standard Chartered, worden de valuta van opkomende landen bedreigd door de vrees voor een verminderde wereldwijde output en verminderde risicobereidheid.

"Dit soort handelsoorlogen hebben nooit een positieve omgeving voor opkomende markten opgeleverd. Deze landen zijn gevoeliger voor de wereldwijde handel, dus alles wat pijn doet heeft negatieve gevolgen voor hen", aldus Moran.

Dollardilemma

En wat betekent dit allemaal voor de Amerikaanse dollar? Een wereldwijde handelsoorlog kan problemen opleveren voor de 'greenback'. Analisten van Barclays voorspellen dat de Amerikaanse groei tot 0,2 procentpunt zou kunnen afkoelen als gevolg van de importtarieven op staal- en aluminium.

Een verdere afkoeling is afhankelijk van de vraag hoe de Amerikaanse handelspartners zullen reageren.

"Het is een beetje een dubbelzijdig zwaard. Op de korte termijn zou de dollar moeten stijgen ten opzichte van de valuta die door de tarieven worden beïnvloed. Maar op de lange termijn zou de dollar onder druk kunnen blijven omdat de VS de grote en groeiende tekorten op de lopende rekening moet financieren", aldus Tannuzzo.

