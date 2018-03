'Bedrijfswinsten minder positief voor aandelen door stijgende rente'

Minder zeker is echter hoe beleggers die winsten moeten waarderen met maatstaven als de koers-winstverhouding. Deze worsteling zou kunnen leiden tot meer volatiliteit op de aandelenmarkten.

Het waarderingsprobleem staat opnieuw in de belangstelling bij marktstrategen, door de stijgende rente op de obligatiemarkten en de bezorgdheid over de toename van de inflatie. Deze factoren hebben beleggers ertoe aangezet om na te denken over hoe ze de aandelen moeten prijzen en of aandelen inderdaad lagere waarderingen verdienen.

Wanneer een goede koop?

"Het is een onderwerp dat op dit moment voor veel vermogensbeheerders van belang is: op welk niveau is deze markt weer echt een goede koop?", zegt Jim Paulsen, chief investment strateeg bij The Leuthold Group. "We krijgen nog steeds goede bedrijfscijfers door. Het probleem is echter dat we de waarde van die inkomsten zullen verliezen."

Aandelen worden vaak gewaardeerd door hun prijs te vergelijken met hun geschatte winst voor het volgende jaar, de koers-winstverhouding of K/W-ratio.

Rentetarieven bepalen korting

"Rentetarieven bepalen de korting voor de waardering van bedrijven. Over het algemeen geldt dat je met hogere rentetarieven een lagere K/W-ratio als reële waarde ziet", aldus Rick Meckler, president van LibertyView Capital Management. "Je zult minder bereid zijn om hogere prijzen te betalen voor aandelen wanneer de rente omhoog blijft gaan."

De K/W-ratio van de S&P 500-index steeg eind januari naar 18,6. Dat is het hoogste niveau in ongeveer 15 jaar. Dat was net voor de marktcorrectie van begin februari, toen de K/W-ratio afnam tot 17.

"Veel van de recente volatiliteit en de koersdaling van met name aandelen, is het gevolg van het feit dat er (een beetje) onzekerheid bestaat over wat we zouden moeten gebruiken als kortingspercentage", zei Michael Arone, chief investment strateeg bij State Street Global Advisors.

Meer betalen voor toekomstige winsten

"De helft van het rendement van de S&P 500 vorig jaar was te danken aan de stijging van de koers-winstverhouding - ofwel door beleggers die bereid zijn meer te betalen voor toekomstige winsten - geholpen door optimisme over de wereldeconomie. Maar de bereidheid van beleggers om nog meer te betalen voor die inkomsten begint waarschijnlijk te vervagen", aldus Arone.

Het goede nieuws voor beleggers is dat de winst van S&P 500-bedrijven naar verwachting met 19,2 procent zal stijgen in 2018. Dat is de grootste groei sinds 2010, toen sprake was van een gemiddelde winststijging van 40,3 procent.

Keith Lerner, hoofdstrateeg bij SunTrust Advisory Services, heeft onderzoek gedaan naar de zes andere jaren waarin de winstgroei van S&P 500 boven de 15 procent uitkwam, de tienjaarsrente steeg en de Federal Reserve de rente verhoogde. Dit toonde aan dat de K/W-ratio van aandelen in vijf jaren afnam, maar dat de index wel wist te stijgen.

Lerner verwacht dat de aandelenmarkt in staat zal zijn om een K/W-ratio van ongeveer 16 te behouden. Dat is lager dan de huidige niveaus, maar hoger dan het langetermijngemiddelde van 15, volgens gegevens van Datastream.

Gecompenseerd

Uit een recente peiling door Reuters onder marktstrategen bleek dat de kenners verwachten dat aandelen dit jaar meer dan 8 procent zullen stijgen, ondanks de recente correctie. Mona Mahajan, beleggingsstrateeg bij Allianz Global Investors, verwacht dat de rentestijging zal worden gecompenseerd door de sterke winstgroei.

Beleggingsstrateeg Paulsen gelooft echter dat aandelen mogelijk te duur zijn. Volgens hem heeft The Leuthold Group onlangs de aandelenblootstelling in de VS in de belangrijkste fondsen verminderd. Een van zijn zorgen is of de inflatie op het punt staat om verder op te lopen.

Lees meer: Grote rentestijging kan leiden tot koersval