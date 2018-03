Zit er muziek in?

Deze column van Martine Hafkamp verscheen op Belegger.nl.

Eind deze maand is het dan echt zover. De beursgang van het Zweedse bedrijf zal, zoals het er nu naar uitziet, een waarde krijgen van ongeveer 1 miljard dollar. Het tickersymbol wordt ‘SPOT’. De notering van Spotify verloopt niet via de gebruikelijke weg.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven. Spotify haalt dus geen nieuw geld op. In plaats daarvan zal een deel van de bestaande aandelen genoteerd worden aan de NYSE, een zogenaamde ‘direct listing’. Hiermee spaart de onderneming de gebruikelijke hoge kosten uit die zakenbanken normaliter rekenen voor het begeleiden van een beursgang.

Denk goed na

Het antwoord op de vraag of u de aandelen wil of moet kopen, laat ik u graag zelf geven. Maar voordat u eventueel overgaat tot de aanschaf van aandelen van dit veelbelovende bedrijf wil ik u, onder het mom van ‘bezint eer ge begint’, wijzen op een aantal zaken die u volgens mij wel in uw beslissing moet meewegen.

Zo is het gebruikelijk dat de zakenbanken die de beursgang begeleiden in de eerste dagen van notering de koers voor een belangrijk deel ondersteunen. Wanneer er veel verkopers zijn, steunen de banken de koers door aandelen in te kopen. Stijgt het aandeel te snel, dan zullen er extra aandelen geplaatst worden. Deze begeleiding zal bij de beursgang van Spotify ontbreken. Het bedrijf waarschuwt daarom voor flinke koersschommelingen in de eerste dagen.

De bovengenoemde koersschommelingen kunnen nog eens worden versterkt omdat er geen ‘lock up’ periode is voor de bestaande aandeelhouders. Iedereen die nu dus aandelen bezit, kan deze verkopen op de NYSE zodra de notering een feit is.

Bovendien willen de oprichters van Spotify controle over hun bedrijf houden. Daarom zal de streamingdienst net als bijvoorbeeld Facebook en Alphabet aan de oprichters aandelen uitgeven met extra stemrecht en zullen de aandelen die in de notering komen juist geen of geen vol stemrecht kennen.

Winst wordt niet gemaakt

In verband met de komende beursnotering heeft Spotify inzicht gegeven in de financiën. In 2017 bedroeg de omzet 4,1 miljard euro. Dit was een stijging van 39 procent ten opzichte van 2016 en dat was minder dan de 50 procent omzetstijging van het jaar daarvoor. Wel stijgt het aantal betalende gebruikers nog steeds.

Van de 159 miljoen maandelijkse gebruikers betalen 71 miljoen iedere maand een vast bedrag variërend van 9,99 tot 14,99 euro. Winst wordt echter niet gemaakt. Sterker nog, de operationele verliezen liepen op van 349 miljoen euro in 2016 naar 378 miljoen euro vorig jaar. Desondanks schatten analisten in dat Spotify een totale waarde heeft van ongeveer 22,5 miljard dollar. Daarmee lijken zij wat ver op de muziek vooruit te lopen.

Of u het met hen eens bent of omdat u gelooft in het business model laat ik aan u. Bij Fintessa laten wij deze beursintroductie in ieder geval aan onze neus voorbijgaan aangezien wij graag willen zien dat Spotify het aantal betalende abonnees kan opkrikken danwel de prijzen kan verhogen zodat er minimaal op operationeel vlak een plus wordt gedraaid. Dan pas denken wij dat er eventueel muziek zit in het aandeel Spotify.