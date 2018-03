'Bitcoin verdubbelt in waarde midden 2018'

Dat schrijft Tom Lee, mede-oprichter en hoofdonderzoek van Fundstrat Global Advisors, in een rapport.

Lee merkte volgens Cnbc op dat het Japanse e-commercebedrijf Rakuten heeft aangekondigd dat het van plan is om een cryptomunt te lanceren met de naam 'Rakuten Coin'. "De aankondiging door Rakuten is een nieuw voorbeeld van de positieve ontwikkelingen in crypto in 2018, wat suggereert dat de grote verkoopgolf in bitcoin en andere cryptomunten aan het begin van het jaar overdreven was", aldus Lee.

20.000 dollar

Lee handhaafde zijn koersdoel van 20.000 dollar voor bitcoin tegen het midden van dit jaar. Dat is ongeveer een verdubbeling van de huidige koers. Tegen eind 2018 voorziet Lee een koers van 25.000 dollar.

Lee is de enige grote Wall Street-strateeg die formele koersdoelen voor bitcoin geeft. Hij wees er ook op dat de koers van bitcoin in zes van de afgelopen zeven jaren in de eerste twee maanden van het kalenderjaar het dieptepunt van het jaar bereikte.

Dieptepunt

Bitcoin steeg in februari ongeveer 2,9 procent, maar zakte sinds het begin van het jaar met bijna 21 procent. De grootste cryptomunt gemeten naar marktkapitalisatie stortte vanaf midden december in van een recordhoogte van meer dan 19.000 dollar, vanwege zorgen over hardhandige acties door regelgevers in verschillende landen. In de afgelopen weken zakte bitcoin tot een dieptepunt van onder de 6000 dollar. Dat was het laagste niveau sinds november.

De marktkapitalisatie van alle cryptomunten exclusief bitcoin is bijna gehalveerd tot ongeveer 270 miljard dollar, van een recordniveau van 511 miljard dollar begin januari, blijkt uit gegevens van CoinMarketCap.

Grote bedrijven

Lee verwacht dat het nieuws van de grote bedrijven die in cryptomunten stappen de koersen kunnen ondersteunen. "We voorspellen dat tenminste drie grote beursgenoteerde bedrijven eigen digitale munten zullen uitgeven", zei Lee.

"Tot nu toe hebben al drie grote bedrijven stappen aangekondigd op het vlak van cryptomunten, wat aantoont dat bedrijven in de richting van cryptovaluta bewegen voordat Wall Street ze heeft omarmd."

Naast de aankondiging van Rakuten liet de Japanse berichten-app Line eind januari weten een nieuwe divisie te lanceren, Line Financial. Gebruikers zouden daarmee digitale valuta kunnen uitwisselen. Daarnaast liet Howard Schultz, voorzitter van koffieketen Starbucks, in de afgelopen twee maanden doorschemeren hoe het bedrijf de blockchain-technologie kan gebruiken voor een toepassing voor consumentenbetalingen.

Ook Facebook en Amazon

Volgens Lee zullen ook Facebook en Amazon.com stappen gaan zetten op het gebied van cryptovaluta. "Facebook zal volgens ons dit jaar waarschijnlijk een cryptostrategie aankondigen, en ook Amazon.com zou een vergelijkbare strategie kunnen toepassen", aldus Lee.

Mark Zuckerberg, bestuursvoorzitter van Facebook, zei in een online-bericht in januari dat zijn bedrijf dit jaar naar cryptomunten zou kijken. Ook bleek uit een online-peiling van LendEDU en Pollfish dat 51,7 procent van de Amerikanen een door Amazon gemaakte digitale valuta zouden gebruiken voor aankopen.

