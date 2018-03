Buffett nog beter dan altijd al aangenomen

Warren Buffett, de grote man achter Berkshire Hathaway, heeft deze week weer grote indruk achtergelaten op de beleggersgemeenschap.

De cijfers van zijn beleggingsvehikel waren uitstekend, maar ook de manier waarop hij over beleggen spreekt is indrukwekkend, zei CNBC-commentator Jim Cramer na een lang gesprek met het Orakel van Omaha.

Ook Bloomberg is zwaar onder de indruk, zo blijkt uit een artikel van Gadfly. Het rendement van meer dan 20 procent per jaar sinds 1964 spreekt boekdelen, maar nog belangrijker is dat de hoogbejaarde Buffett (87 jaar) niks van zijn beleggingsvernuft lijkt te hebben verloren.

Over de hele periode van 1964 tot nu heeft hij namelijk bijna altijd de rest van de markt overtroffen. Vooral in deze tijden, waarbij indexfondsen het vaak beter doen dan actief beheerde fondsen, is dat een hele prestatie.

Geen dividend op de koop toe

Buffett is zo goed dat beleggers op de koop toenemen dat ze nooit dividend ontvangen (op 1967 na). Beleggers vertrouwen erop dat Buffett de winsten beter kan beleggen dan zijzelf.

Voor de toekomst betekent dat in ieder geval meer aandelenbeleggingen dan obligaties, zo liet Buffett weten. De oorlogskas is met 126 miljard dollar in ieder geval groot genoeg. Het wachten is op een aandelencorrectie.