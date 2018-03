35 ondergewaardeerde Europese aandelen

De korting van de actuele aandelenkoers ten opzichte van de fair value bedraagt voor deze lijst gemiddeld 19 procent. Op sectorniveau bieden gezondheidszorg en telecommunicatie de hoogste korting.

De korting betekent dat de markt nog niet volledig onderkent wat deze aandelen te bieden hebben op het gebied van groei, marges, rendement op eigen vermogen en verhoging of behoud van het dividend.

Zowel groei als waarde

De lijst bevat zowel groeiaandelen (Altice, Inditex, Reckitt Benckiser) als waardeaandelen (Orange, Shire en Gas Natural). Dit is de volledige lijst:

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Advanced Medical Solutions

Jocelyn Jovene van Morningstar pikt er één aandeel uit: het Britse Advanced Medical Solutions (niet te verwarren met het Zwitserse bedrijf AMS). Advanced Medical Solutions ontwikkelt en distribueert trauma- en verzorgingsproducten voor de medische wereld.

"Het is met een omzet van 83 miljoen Britse pond in 2016 maar een kleine speler ten opzichte van grotere concurrenten als Smith & Nephew of Convatec. De strategie is echter gericht op producten met een hoge marge, die het rendement op geïnvesteerd kapitaal aanzienlijk hebben verbeterd", weet Jovene.

"AMS zet sterk in op innovatie en heeft producten, zoals ActivHeal, op de markt gebracht die algemeen worden erkend door de Britse gezondheidsautoriteiten. Het bedrijf heeft met succes marktaandeel afgesnoept van Johnson & Johnson met zijn Dermabond-activiteiten (goed voor 23 procent van de Amerikaanse markt)."

Houdbaarheid concurrentievoordeel

AMS heeft een concurrentievoordeel dat bij wondverzorging vooral bestaat uit intellectueel eigendom van producten en productiekennis. Morningstar is echter sceptisch over de houdbaarheid van het concurrentievoordeel van het bedrijf als het gaat om de drempel voor klanten om over te stappen naar een concurrent. Jovene: "Die ligt laag, in de zin dat een concurrent relatief makkelijk met een innovatiever concurrerend product op de markt kan komen dat de klant weglokt."

"We schatten de fair value van Advanced Medical Solutions op 361 pence per aandeel, waarbij we uitgaan van een jaarlijkse omzetgroei van 10 procent tot 2021 en een sterke verbetering van de marges met 520 basispunten. Het bedrijf krijgt een Narrow Moat-rating die te danken is aan immateriële activa, ofwel intellectueel eigendom en merkkracht."